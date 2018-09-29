آغاز به کار ۷ مرکز صدور ویزای اربعین در خرمشهر و آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، ولی اله حیاتی عصر امروز در جلسه ستاد اربعین در سالن شهید دورقی فرمانداری خرمشهر، اظهار کرد: چهار دفتر رسمی حج و زیارت در خرمشهر و دو دفتر رسمی در آبادان و همچنین کنسولگری عراق در آبادان مستقر و کار صدور ویزا رارا از امروز آغاز کردند.

وی، نرخ هر ویزا را ۳۷۷ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام کرد و با اشاره به برگزاری جلسات تخصصی، هفت کمیته ستاد اربعین خرمشهر، گفت: تا ۱۵ مهر باید بسیاری از زیر ساخت ها همچون خط ریلی و فیبر نوری در شلمچه مستقر شوند.

حیاتی بر لزوم رفع مشکل آب و برق در پایانه مسافری و موقعیت مواکب تاکید کرد و افزود: تامین آب دغدغه اصلی در اربعین است و امور آب استان وعده داده است تا سهمیه آب خرمشهر را از طرح غدیر در این مدت زمانی افزایش دهد.

وی همچنین از امور آب روستایی خواست تا هرچه زودتر نسبت به در اختیار قرار دادن تجهیزات مورد نیاز آبرسانی به شلمچه اقدام و آبفا با تامین این تجهیزات ظرف یک هفته بحث آبرسانی را دنبال کند.

فرماندار خرمشهر، آبفا را مسئول تامین آب مواکب در مرز شلمچه ایران و عراق اعلام کرد و در ادامه بیان کرد: ارائه خدماتی همچون تامین آب و برق به عراق همچون سال گذشته خواهد بود.