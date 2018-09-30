به گزارش خبرنگار مهر، اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز بیانیه نمایندگان مجلس خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور، در حمایت از کامیونداران را که تاکنون به ۱۵۳ امضاء رسیده، قرائت کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

«آقای رئیس جمهور

در شرایطی که اولویت امروز کشور، حل مشکلات اقتصادی است، آمادگی، هماهنگی و انسجام فرماندهان و مدیران دلسوز جبهه اقتصادی کشور می تواند ما را از موانع پیش رو عبور دهد.

در این راستا عدم ساماندهی و رفع مشکلات صنف کامیونداران با جمعیتی بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر در روزهای اخیر، حمل و نقل سوخت و کالا را در کشور مختل کرده در صورتی که با تدبیر به موقع می توان جلوی این گونه مسائل را گرفت و مانع نارضایتی شد.

مطالبات به حق رانندگان وسایل حمل و نقل سنگین بین شهری باید مورد حمایت جدی قرار گیرد.

افزایش قیمت اقلام و قطعات مورد نیاز وسایل حمل و نقل سنگین و پایین بودن نرخ کرایه های حمل و نقل، موجب شده است که این صنف زحمتکش نتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و ضرورت دارد که یک بسته حمایتی کارشناسی شده با فوریت برای ادامه کار آنان تهیه و تدوین شود.

پلیس راهور ضرورت دارد که این قشر را بیشتر مورد حمایت قرار داده و ناجا هم در ایجاد امنیت جاده ای تلاش بیشتری داشته باشد.

سازمان تامین اجتماعی برای حمایت بیمه ای آنان و دولت در جهت تهیه اقلام مورد نیاز کامیونداران اقدام فوری نماید.»