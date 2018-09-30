سیاسی شدن آموزش و پرورش یک آفت بسیار بزرگ است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر موسوی کیا، ظهر یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی و اجرایی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با بیان اینکه حوزه دانش آموزی و فرهنگیان متعلق به همه ملت است، اظهار کرد: فعالیتی که در حوزه آموزش و پرورش شکل می گیرد در همه لایحه های اجتماعی خود را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۶۸ هزار دانش آموز و ۱۵ هزار مجموعه پرسنل در استان خراسان جنوبی وجود دارد، افزود: هرچه سرمایه گذاری در این حوزه انجام شود خمیر مایه و عصاره چهلمین سالگرد انقلاب بیشتر و دستاوردها، آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامی بهتر به نسل جوان انتقال خواهد یافت.

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به اینکه امروز همه انقلابیون باید به عنوان امانت داران انقلاب دستاورد ها و آرمان های انقلاب را به نسل جوان انتقال دهند، گفت: باید به سمت و سویی حرکت کنیم که نسل جوان انقلاب را باور و به آن اعتقاد قلبی داشته باشد.

وی با بیان اینکه باید از گسست فرهنگی بین جامعه جلوگیری کنیم، عنوان کرد: باید برنامه ریزی دقیقی شود تا نسل جوان با اصل انقلاب و ولایت فقیه آشنا شوند.

موسوی کیا با اشاره به اینکه اقدامات آموزش و پرورش در خصوص جهلمسن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی باید در کف مدارس انجام شود، بیان کرد: امروز تنها در سطوح متوسطه اول و دوم حدود به ۲۰ نفر حافظ کل قرآن وجود دارد که این نشان می دهد اگر دانش آموزان با قرآن و اهل بیت آشنا شوند قطعا بیمه الهی خواهند شد.

وی با بیان اینکه متاسفانه امروز آموزش و پرورش مسئله اول نظام نیست و این خسارت بزرگی برای جامعه است، اظهار داشت: امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تاکید فراوانی بر آموزه های دینی، جهاد و تعلیم و تربیت دارند که باید از آن پیروی شود.

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به اینکه سند تحول مبنای کار آموزش و پرورش است، افزود: در راستای انتقال دستاوردها و آرمان های انقلاب به نسل جوان باید از هنر استفاده شود چراکه امروز یک سرود دلنشین می تواند دل های پاک جوانان را به سمت و سوی انقلاب بکشاند.

وی با بیان اینکه حوزه هنری کمک بسیاری می تواند با آموزش و پرورش داشته باشد، عنوان کرد: آموزش و پرورش و فرهنگیان و دانش آموزان نقش بی بدیلی در تشکیل و ادامه انقلاب اسلامی و همچنین پیروزی جنگ تحمیلی داشته اند.

موسوی کیا با اشاره به اینکه سیاسی شدن آموزش و پرورش یک آفت بسیار بزرگ است، گفت: اگر سیاسون بگذارند آموزش و پرورش از سیاست خارج شود قطعا رشد و بالندگی نیز خواهد داشت.