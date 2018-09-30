به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله حسنی ظهر یکشنبه در آیین معرفی فرمانده جدید انتظامی دامغان به میزبانی سالن الغدیر این شهر ضمن بیان اینکه ناجا در راستای تأمین امنیت از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند و می‌کوشد تا به اهداف تعیین‌شده در این نهاد جامعه عمل بپوشاند، ابراز داشت: طی شش‌ماهه نخست سال جاری کشف سرقت در دامغان ۲۴ درصد افزایش داشته است.

وی از افزایش ۹۳ درصدی کشف مواد مخدر در دامغان طی شش‌ماهه نخست امسال خبر داد و افزود: طی سه سال گذشته ۲۴ تن مواد مخدر در استان کشف‌شده است که ناجا در این حوزه نسبت به سوداگران مرگ با قاطعیت برخورد می‌کند.

جانشین فرماندهی انتظامی سمنان بابیان اینکه دامغان در تصادفات درون‌شهری با کاهش ۶۰ درصدی فوتی‌ مواجه است، بیان کرد: طی شش‌ماهه نخست امسال تصادفات برون‌شهری نیز ۳۹ درصد کاهش داشت که نشان می‌دهد در حوزه آموزش‌های رانندگی و توصیه به رانندگان توانستیم به نحو مطلوب عمل کنیم.

حسنی بابیان اینکه کشف کالای قاچاق در دامغان طی شش‌ماهه نخست امسال ۱۲۱ درصد افزایش داشت، تصریح کرد: با توجه به نام‌گذاری شعار سال به نام حمایت از کالای ایرانی با هرگونه احتکار کنندگان کالا به‌طور جد برخورد خواهد شد و از سوی دیگر کالای قاچاق مهم‌ترین صدمه را به تولیدکنندگان داخلی وارد می‌کند لذا مقابله با هرگونه قاچاق مهم‌ترین دستاورد ناجا در راستای حمایت از کالای ایرانی محسوب می‌شود.

وی به حادثه تروریستی اهواز اشاره کرد و افزود: این‌گونه حرکات نه نشانه قدرت بلکه بیانگر حرکت بزدلانه دشمنان است که نشان می‌دهد استکبار برای ضربه زدن به‌نظام از هیچ تلاشی کوتاهی ندارد و در این جریان خوشبختانه با هوشیاری مردم و مأموران انتظامی، توطئه‌های آن‌ها شکست‌خورده است.

به گزارش خبرنگار مهر در این آیین از زحمات و خدمات سرهنگ سید علی‌اکبر میری تقدیر و سرهنگ دوم ستاد سید رضا علوی به‌عنوان فرمانده انتظامی دامغان منصوب شد.

سرهنگ سید علی‌اکبر میری از این پس رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان را عهده‌دار خواهد بود.