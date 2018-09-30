نخستین جشنواره انگور و فرآورده های آن در قروه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه برای نخستین بار جشنواره انگور و فرآورده های آن در راستای تکریم تولیدکنندگان در شهر دلبران از توابع شهرستان قروه برگزار شد.

اهداف این جشنواره شامل معرفی دلبران به عنوان قطب تولید انگور، ساماندهی و احیاء قنوات، مکانیزه شدن شیوه های آبیاری و ذخیره آب مازاد، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی مرتبط با محصول انگور و اصلاح باغات موجود در کنار معرفی ارقام تجاری و افزایش سطح زیر کشت بود.

در همین زمینه به گفته معاون توسعه منابع انسانی جهاد کشاورزی کردستان سطح زیر کشت باغات استان ۴۳ هزار هکتار بوده که از این میزان ۱۴ هزار و ۵۰۰ هکتار آن مختص به کشت انگور است.

محمد پیشداد از تولید ۱۱۰ هزار تن محصولات باغی در سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: باتوجه به سرمازدگی و تغییرات اقلیمی در سال جاری پیش بینی می شود این میزان تولید به ۹۵ هزار تن کاهش یابد.

وی سطح کشت محصولات باغی در شهرستان قروه را ۲ هزار و ۱۰۰ هکتار دانست که از این میزان، هزار هکتار انگور آن تحت کشت انگور بوده و پیش بینی می شود امسال ۸ هزار و ۵۰۰ تن انگور در قروه به تولید برسد.

پیشداد بیشترین باغات انگور را به میزان ۶۰۰ هکتار مختص به شهر دلبران و روستاهای تابعه آن دانست و برگزاری این جشنواره را برای عرضه محصولات بومی منطقه به دیگر نقاط کشور مفید خواند.

به گفته وی کشاورزان این منطقه محصولات ارگانیک خود را با قدمت بالا تولید می کنند و سالهاست با کاشت و داشت آشنایی دارند و نیاز است یک برندسازی و بازاریابی مفیدی را برای خود رقم بزنند.

پیشداد باغبانی در استان را یکی از حوزه های مهم برشمرد و افزود: باتوجه به حوزه آب های غرب کشور قرار است ۱۷ هزار هکتار از زمین های دیم به آبی تبدیل شود که از این مقدار ۷ هزار و ۵۰۰ هکتار طراحی شده به صورت باغ درآید.

وی از اجرای این طرح در شهرستان های سنندج، مریوان و کامیاران خبر داد و تصریح کرد: در پاییز امسال از ۷ هزار و ۵۰۰ هکتار طراحی شده ۵۰۰ هکتار آن تبدیل به باغ خواهد شد و مابقی هم تا پایان سال انجام می شود.

معاون توسعه منابع انسانی جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به اینکه باغات دیم پتانسیل خوبی دارند و کردستان هم از نظر سطح و هم تولید در این نوع باغات رتبه دوم کشوری را دارد، عنوان کرد: در حال حاضر در ۶ شهر استان مشغول باغات دیم هستیم و تصمیم ما بر این است که امسال هزار و ۷۰۰ هکتار باغات دیم ایجاد کنیم.