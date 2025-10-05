به گزارش خبرنگار مهر، مدیر جهادکشاورزی شهرستان قروه صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از روند اجرای این طرح اظهار کرد: در راستای مدیریت بهینه منابع آبی و جلوگیری از هدررفت آب در باغات شهرستان قروه، عملیات لولهگذاری به طول ۳۰۰ متر و کانالکشی سیمانی (جوب بتنی) به طول ۱۵۰ متر در باغات سریشآباد آغاز شد.
ابوذر محمدی افزود: این پروژه با هدف تأمین آب کشاورزی پایدار برای باغات انگور منطقه در حال اجرا است.
وی بیان کرد: اجرای این طرح با هدف صرفهجویی در مصرف آب و کاهش هدررفت آن در مزارع و باغات صورت میگیرد. و با توجه به کمبود منابع آبی، این پروژه در راستای حفظ تولیدات کشاورزی و ارتقای بهرهوری بسیار حیاتی است.
وی افزود: در حال حاضر، در شهرستان قروه ۱۲ پروژه عمرانی در زمینه مدیریت منابع آبی و صرفهجویی در مصرف آب با اعتبار بیش از ۹۵ میلیارد ریال در دست اجراست که امیدواریم با تکمیل این پروژهها، شاهد بهبود چشمگیر در وضعیت آبیاری باغات و مزارع شهرستان باشیم.
تلاش برای کاهش هدر رفت آب در باغات سریشآباد
معاون مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان نیز در حاشیه بازدید از پروژه گفت: هدف این عملیات، کاهش هدررفت آب و ارتقای بهرهوری مصرف آن در باغات است.
بابک سیفی افزود: این طرحها میتواند نقش زیادی در بهبود وضعیت آبیاری کشاورزان منطقه داشته باشد.
شهر سریشآباد، که بیش از ۵۰۰ هکتار باغ انگور دارد، به دلیل کمبود آب زراعی در معرض خطر جدی قرار گرفته است و کشاورزان و باغداران این منطقه برای ادامه فعالیتهای خود به شدت نیازمند اجرای طرحهای بیشتر در این زمینه هستند.
در حال حاضر، ۱۴۰۰ متر دیگر از مسیرهای آبیاری در این منطقه نیازمند تأمین اعتبار است که درخواست آن از مسئولان محلی و استانی مطرح شده است.
این طرحها میتواند علاوه بر تأمین آب مورد نیاز برای باغات، به رشد اقتصادی منطقه کمک کرده و درآمد کشاورزان را در شرایط سخت اقتصادی بهبود بخشد.
