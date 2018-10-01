اتحادیه میهنی کردستان عراق: نتایج انتخابات را به رسمیت نمیشناسیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، «سعدی احمد پیره» سخنگوی حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق شامگاه یکشنبه بلافاصله پس از بسته شدن همه مراکز رأی‌گیری اعلام کرد که «نظر به ثبت برخی تخلفات در این انتخابات، اتحادیه مزبور نتایج را نخواهد پذیرفت».

انتخابات پنجمین دوره پارلمان اقلیم کردستان عراق از هشت صبح روز گذشته (به وقت محلی) آغاز شد.

سخنگوی حزب اتحادیه میهنی کردستان که «هیرو طالبانی» (همسر جلال طالبانی) هدایت آن را بر عهده دارد، از نمایندگان حزب اتحادیه خواست تا صندوق‌های رأی را تائید نکنند.