  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ مهر ۱۳۹۷، ۸:۳۱

اتحادیه میهنی کردستان عراق: نتایج انتخابات را به رسمیت نمیشناسیم

اتحادیه میهنی کردستان عراق: نتایج انتخابات را به رسمیت نمیشناسیم

سخنگوی حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق با اعلام اینکه در انتخابات پارلمانی منطقه کردستان تخلفاتی صورت گرفته است، اظهار داشت که «ما نتایج انتخابات پارلمانی این منطقه را نخواهیم پذیرفت».

به گزارش خبرگزاری مهر  به نقل از العالم، «سعدی احمد پیره» سخنگوی حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق شامگاه یکشنبه بلافاصله پس از بسته شدن همه مراکز رأی‌گیری اعلام کرد که «نظر به ثبت برخی تخلفات در این انتخابات، اتحادیه مزبور نتایج را نخواهد پذیرفت».

انتخابات پنجمین دوره پارلمان اقلیم کردستان عراق از هشت صبح روز گذشته (به وقت محلی) آغاز شد.

سخنگوی حزب اتحادیه میهنی کردستان که «هیرو طالبانی» (همسر جلال طالبانی) هدایت آن را بر عهده دارد، از نمایندگان حزب اتحادیه خواست تا صندوق‌های رأی را تائید نکنند.

کد مطلب 4417192

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها