به گزارش خبرنگار مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر مالک نادری در مراسم امضا تفاهم نامه میان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه ۲۶ شرکت دانش بنیان مستقر در برج فناوری این دانشگاه محصولاتی در حوزه مهندسی پزشکی تولید کردهاند، افزود: در بازدیدی که مسوولان وزارت بهداشت از این شرکتها داشتند، درخواستهایی این شرکتها از این وزارتخانه داشتند.
وی با تاکید بر اینکه هیچ یک از این شرکتها درخواست پول از این وزارتخانه را نداشتند، اظهار کرد: تسریع در اخذ تاییدیهها و ارزیابیها و معرفی محصولات به بازار از جمله درخواستهای این شرکتها از وزارت بهداشت است.
نادری اضافه کرد: با توجه به ظرفیتهایی که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایجاد شده از وزارت بهداشت درخواست داریم که شرکتهای دانش بنیان فعال در حوزه مهندسی پزشکی را به ما برای استقرار در برج فناوری معرفی کنند. شرکت هایی که در این برج مستقر میشوند الزاما نباید فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی امیرکبیر باشند.
مدیر کل فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی امیرکبیر استقرار سایر شرکتها در این دانشگاه را موجب توسعه تعاملات و تمرکز شرکتهای حوزه سلامت در بخش نوآوری سلامت این دانشگاه عنوان کرد.
وی خرید تجهیزات پزشکی برای مطالعه و ارزیابی و توسعه دانش را از دیگر چالشهای این حوزه نام برد و یادآور شد: خرید این تجهیزات از شرکتهای سازنده در توان دانشگاهها نیست از این رو به عنوان مثال زیمنس با ۴ دانشگاه از جمله MIT تفاهم نامههایی برای در اختیار قرار دادن تجهیزات حوزه سلامت منعقد کرده است. هدف از این تفاهم نامه کسب درآمد نیست بلکه این شرکت از دانشگاههای طرف قرارداد خواسته است تا با مطالعات، ارزیابیهای خود را ارائه دهند تا این شرکت بتواند حرکت ۱۰ سال آینده فناوری خود را تعیین کند.
نادری ادامه داد: از این رو از وزارت بهداشت انتظار میرود که حمایتهایی از دانشگاه ها برای دستیابی به تجهیزات روز دنیا صورت دهد. این اقدام منجر به تولید و توسعه علم و فناوری در حوزه سلامت خواهد شد.
وی مشارکت این دانشگاه با شرکتهای فناور را از دیگر برنامههای این دانشگاه عنوان کرد و یادآور شد: بسیاری از شرکتها بخش تحقیق و توسعه گسترده ای ندارند از این رو ما مایل هستیم که با این شرکتها وارد همکاری شویم.
به گفته این مقام مسوول دانشگاه صنعتی امیرکبیر با یک شرکت داروسازی همکاریهایی را آغاز کرده است به گونهای که بخش تحقیق و توسعه این شرکت در برج فناوری امیرکبیر مستقر شده است.
نادری ادامه داد: در نظر داریم که بخشی از این برج را به بخش تحقیقات مشترک با شرکتها اختصاص دهیم.
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