به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورزش و جوانان اردبیل، بهرام آقاخانی در نشست هم‌اندیشی دومین همایش ملی ارتقا و توسعه ورزش‌های همگانی اردبیل افزود: ورزش کارمندی، ورزش دانشجویی و دانش‌آموزی، توسعه ورزش در خانواده‌ها و... از جمله این محورها است.

وی با بیان اینکه حرکت به سمت کاربردی‌سازی اجرای همایش‌ها مورد تأکید است، بیان داشت: پژوهشگران و کارشناسان این حوزه باید پاسخگوی این موضوع باشند که چرا با وجود ایجاد ایستگاه‌های متعدد شامگاهی و صبحگاهی و انجام تبلیغات مناسب، در جذب مناسب مردم در این ایستگاه‌ها به مشکل برخوردیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان با اشاره به این مباحث یادآور شد: نیازمند آن هستیم تا با معرفی راه‌های نوین، به آنچه که در فراگیرسازی ورزش مدنظر قرار دادیم، دست یابیم.‌

وی تصریح کرد: یکی از مهمترین سیاست‌های این سازمان توسعه ورزش‌های همگانی بوده و دستیابی به این مهم بدون توجه به مباحث علمی و انجام فعالیت‌های کارشناسی لازم امکان‌پذیر نخواهد بود.

آقاخانی ادامه داد: چنانچه در حوزه آموزش و ارتقای شاخص‌های علمی فعالیت‌های کمرنگی داشته باشیم، نمی‌توان به موفقیتی در توسعه رشته‌های ورزشی دست یافت و ضرورت عقب نماندن از قافله علم جهانی همواره مورد تأکید قرار گرفته است.