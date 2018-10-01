به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام وزارت دفاع آمریکا «پنتاگون» در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی‌اِن‌اِن اعلام کرد: موشک های سپاه پاسداران در ۳ مایلی نیروهای آمریکائی در سوریه فرود آمده اند.

بر اساس اعلام این شبکه، بامداد امروز ایران ۶ فروند موشک بالستیک به منطقه «البوکمال» در سوریه محل استقرار تروریست‌ها شلیک کرده است.

این مقام پنتاگون که شبکه تلویزیونی سی‌اِن‌اِن نام وی را فاش نکرده است، در ادامه مدعی شد که ماهواره‌ های شناسائی آمریکا چند روز پیش حرکت پرتاب ‌گرهای موشکی ایران را ثبت کرده بودند!

وی در ادامه اضافه کرد که آمریکا جابجایی پرتاب‌گرهای موشکی ایران و هر حرکت بالقوه دیگر را به دقت رصد می‌ کند.

در همین راستا، «شان رایان» (Sean Ryan) سخنگوی ائتلاف آمریکائی به اصطلاح ضدداعش امروز در واکنش به حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مقر تروریست ها در سوریه اعلام کرد: هیچ نیرویی از ائتلاف، در خطر قرار ندارد.

سخنگوی ائتلاف آمریکائی در این خصوص گفت: نیروهای ایرانی شب گذشته بدون اطلاع قبلی یک حمله انجام دادند. منابع خبری اعلام کردند که آنها این حمله را علیه ستیزه‌ جویانی انجام دادند که تهران آنها را مقصر حملات اخیر به رژه نظامی در ایران می داند. نیروهای ائتلاف هنوز در حال ارزیابی و بررسی حمله هستند.

لازم به ذکر است روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سحرگاه امروز از هدف قرار دادن مقر سرکردگان جنایت تروریستی اهواز در شرق فرات واقع در سوریه با چندین فروند موشک بالستیک زمین به زمین، توسط یگان موشکی نیروی هوافضای سپاه خبر داد.

بر اساس اطلاعات اولیه دریافتی شمار زیادی از تروریست های تکفیری و سرکردگان جنایت تروریستی اهواز در این حمله موشکی به هلاکت رسیده و یا مجروح شدند.