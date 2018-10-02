هزینه ۵ میلیاردی برای بازسازی ونوسازی آکادمی ملی المپیک

به گزارش خبرنگار مهر، آکادمی ملی المپیک به عنوان موسسه ای علمی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و تخصصی خردادماه سال ۱۳۸۱ با حضور «ژاگ روگ» رئیس وقت کمیته بین المللی المپیک (IOC) همراه با محسن مهرعلیزاده رئیس سازمان تربیت بدنی وقت و سیدمصطفی هاشمی طبا رئیس وقت کمیته ملی المپیک افتتاح و به بهره برداری رسید.

آماده سازی قهرمانان برای حضور در میادین بین المللی، برگزاری دوره های آموزشی و ارائه خدمات پزشکی ورزشی از جمله اهداف هشت گانه ای است که برای تاسیس و بهره برداری از آکادمی ملی المپیک تعریف شده است. این آکادمی طی سال های گذشته با لحاظ کردن این اهداف در خدمت جامعه ورزش بوده است.

بعد از گذشت ۱۵ سال اما نیاز به تجهیز و بازسازی در این نهادِ وابسته به کمیته ملی المپیک احساس می شود. به خصوص با توجه به انفجار مهیبی که مردادماه در محل موتورخانه و تاسیسات آکادمی ملی المپیک رخ داد و منجر به آتش سوزی در این محل و جان باختن سه نفر از کارگران شد.

بر همین اساس از طرف کمیته ملی المپیک و با تاکید رئیس این کمیته که رئیس شورای آکادمی ملی المپیک هم به حساب می آید، ۵ میلیارد تومان برای هزینه بازسازی و نوسازی تجهیزات و امکانات آکادمی ملی المپیک مصوب شده که قرار است طی سه دوره در اختیار مسئولان این آکادمی قرار بگیرد.

یک میلیارد تومان از هزینه مصوب، امسال در اختیار مسئولان آکادمی ملی المپیک قرار می گیرد تا صرفِ اقدامات لازم برای بازسازی و نوسازی این مجموعه ورزشی شود. بخش باقی مانده هزینه مصوب نیز طی دو سال آینده و در هر دوره به میزان دو میلیارد تومان به مسئولان آکادمی تخصیص داده می شود.

در حال حاضر رضا قراخانلو مدیریت آکادمی ملی المپیک را عهده دار است. وی مسئولیت دارد نوسازی و بازسازی تجهیزات و امکانات این آکادمی را بر اساس بودجه دریافتی از کمیته ملی المپیک، پیگیری کند.