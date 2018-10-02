آثار عباس معیری پس از ٤١ سال به نمایش درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه آثار و زندگینامه عباس معیری که روز جمعه ۶ مهر در گالری شیرین افتتاح شد، اولین نمایشگاه انفرادی این هنرمند پس از ٤١ سال در تهران است که مروری بر آثار این هنرمند شامل مجسمه، طراحی، نقاشی، نگارگری، اسناد و تصاویری از فعالیت های او در سینما و تئاتر سال های ٤٠ و ٥ است.

آثار عباس معیری گویای ایرانی بودن او است و وی برای بیان این وجود ایرانی، ابزارهای متفاوتی را در اختیار گرفته است. با نگاهی به بیوگرافی هنرمند در می یابیم نقاشی رسانه‌ اصلی او است، ولی او به نقاشی بسنده نمی‌کند. گاهی اوقات شعر و سازش و گاهی بازی در یک اثر نمایشی یا سینمایی را به مدد می‌گیرد.

در این نمایشگاه که به کوشش انجمن فرانسوی بادگیر در گالری «شیرین» برپا شده است، ٥١ اثر از دوره های مختلف نقاشی عباس معیری به نمایش در آمده است. قدیمی ترین اثر به سال ١٣٣٩ و جدیدترین آن به سال ١٣٩٥ توسط هنرمند امضا شده است.

بخشی از این آثار از مجموعه داران ایرانی و فرانسوی برای نمایش در این نمایشگاه به امانت گرفته شده و بخش دیگر توسط هنرمند به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه که نتیجه ۲ سال فعالیت انجمن بادگیر در پاریس و همکاری گالری شیرین در تهران است، جمعه ٦ مهر افتتاح شد و تا ١٨ مهر برقرار خواهد بود. در روز افتتاحیه عباس معیری از طریق اسکایپ در سالن حضور داشت و با هنرمندان و هنردوستان صحبت کرد.