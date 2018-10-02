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۱۰ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۲۷

در اطلاعیه‌ای؛

فعالیت سرلشکر باقری در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تکذیب شد

فعالیت سرلشکر باقری در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تکذیب شد

مرکز ارتباطات و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در اطلاعیه‌ای تاکید کرد: «سرلشکر باقری» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هیچ صفحه‌ای در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز ارتباطات و تبلیغات دفاعی ستادکل نیروهای مسلح در اطلاعیه‌ای با اشاره به کانال ها و صفحات موجود در فضای مجازی که به رئیس ستادکل نیروهای مسلح منتسب شده، تاکید کرد: سرلشکر پاسدار «محمد باقری» هیچ صفحه‌ای در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها ازجمله توئیتر، اینستاگرام و تلگرام نداشته و اخبار مربوط به ایشان از طریق مرکز ارتباطات و تبلیغات دفاعی و مجاری مربوطه در ستاد کل نیروهای مسلح، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 4418521

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