به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز ارتباطات و تبلیغات دفاعی ستادکل نیروهای مسلح در اطلاعیه‌ای با اشاره به کانال ها و صفحات موجود در فضای مجازی که به رئیس ستادکل نیروهای مسلح منتسب شده، تاکید کرد: سرلشکر پاسدار «محمد باقری» هیچ صفحه‌ای در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها ازجمله توئیتر، اینستاگرام و تلگرام نداشته و اخبار مربوط به ایشان از طریق مرکز ارتباطات و تبلیغات دفاعی و مجاری مربوطه در ستاد کل نیروهای مسلح، اطلاع‌رسانی خواهد شد.