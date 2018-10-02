آژانس به ادعای نتانیاهو درباره ایران واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک ‌تایمز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز سه‌شنبه در پاسخ آشکار به ادعای اخیر بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر وجود زرادخانه هسته‌ای مخفی در ایران، بر اهمیت استقلال این نهاد تاکید کرد.

در همین‌ راستا، «یوکیا آمانو» مدیرکل آژانس انرژی اتمی در بیانیه‌ای اعلام کرد: آژانس تنها در صورت نیاز بازرسین خود را به سایت‌های (مورد نظر) می‌فرستد. آژانس همه پادمان‌های مرتبط با اطلاعات موجود را استفاده می‌کند اما هیچ اطلاعاتی را برحسب ظاهر نمی‌پذیرد.

وی می‌افزاید: در راستای حفظ اعتبار، استقلال آژانس در رابطه با اجرای فعالیت‌های راستی‌آزمایی از اولویت برخوردار است. همه اطلاعات به‌ دست‌آمده از جمله آنهایی که از سوی طرف سوم ارائه می‌شود، به دقت بررسی شده و همراه با سایر اطلاعات ارزیابی می‌شود.