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۱۰ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۲۱

با تأکید بر استقلال رأی آژانس؛

آژانس به ادعای نتانیاهو درباره ایران واکنش نشان داد

آژانس به ادعای نتانیاهو درباره ایران واکنش نشان داد

دبیرکل آژانس انرژی اتمی در واکنش به نمایش نخست‎وزیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل؛ از استقلال رای آژانس به عنوان یکی از اولویت‌های خود یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک ‌تایمز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز سه‌شنبه در پاسخ آشکار به ادعای اخیر بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر وجود زرادخانه هسته‌ای مخفی در ایران، بر اهمیت استقلال این نهاد تاکید کرد.

در همین‌ راستا، «یوکیا آمانو» مدیرکل آژانس انرژی اتمی در بیانیه‌ای اعلام کرد: آژانس تنها در صورت نیاز بازرسین خود را به سایت‌های (مورد نظر) می‌فرستد. آژانس همه پادمان‌های مرتبط با اطلاعات موجود را استفاده می‌کند اما هیچ اطلاعاتی را برحسب ظاهر نمی‌پذیرد.

وی می‌افزاید: در راستای حفظ اعتبار، استقلال آژانس در رابطه با اجرای فعالیت‌های راستی‌آزمایی از اولویت برخوردار است. همه اطلاعات به‌ دست‌آمده از جمله آنهایی که از سوی طرف سوم ارائه می‌شود، به دقت بررسی شده و همراه با سایر اطلاعات ارزیابی می‌شود.

کد مطلب 4418764
مریم خرمایی

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    نظرات

    • IR ۰۶:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
      1 0
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      آش آنقدر شور شده که آژانس وابسته به آمریکا هم صدایش در آمده. اگر آژانس مستقل بود با فرانسه و آمریکا و انگلیس که موجب تولید بمب اتم توسط رژیم کودک کش صهیونیستی شدند اعلام و محکوم میکرد
    • IR ۰۸:۲۷ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
      1 0
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      این رژیم کودک کش صهیونیستی خودش با آژانس همکاری نداره. پس باید خفه شود خففففففه ...

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