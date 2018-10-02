به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، «چو مینوگ-گیون» (Cho Myoung-gyon) وزیر اتحاد کره‌ جنوبی امروز سه شنبه و در جریان نشست پارلمان این کشور مدعی شد: کره شمالی تا ۶۰ عدد جنگ افزار هسته ای دارد.

وزیر اتحاد کره‌ جنوبی در این خصوص مدعی شد: مقامات اطلاعاتی برآورد کرده اند که پیونگ یانگ بین ۲۰ تا ۶۰ بمب اتمی در اختیار دارد.

این در حالی است که آژانس اطلاعاتی کره جنوبی تاکنون واکنشی در این زمینه از خود نشان نداده است.

گفتنی است، خبرگزاری رسمی کره شمالی ساعاتی پیش اعلام کرد که اعلان پایان جنگ دو کره (۱۹۵۳- ۱۹۵۰) «هرگز نمی تواند یک ابزار چانه زنی» برای وادار ساختن پیونگ یانگ به خلع سلاح هسته ای باشد و چنانچه آمریکا خواستار پایان یافتن این جنگ نباشد، کره شمالی نیز «انتظار آن را نخواهد داشت».

این در حالی است که ماه گذشته «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی در یک بیانیه مشترک با «مون جائه این» رئیس جمهور کره جنوبی در نشست مشترک خود در پیونگ یانگ، نسبت به «انهدام دائمی» مجتمع هسته ای «یانگ بایون» (Yongbyon) در صورت برداشتن گامهای مشابه از سوی آمریکا ابراز تمایل کرد.

خبرگزاری رسمی کره شمالی در گزارشی اعلام کرد که جنگ دو کره «می بایست نیم قرن پیش حل و فصل می شد» و آن را «اساسی ترین و روند برای استقرار صلح و ایجاد روابط جدید میان جمهوری دموکراتیک خلق کره و آمریکا» در شبه جزیره کره خواند؛ هدفی که ظاهراً «آمریکا به آن متعهد است».

گفتنی است که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا و همتای کره شمالی او در نشست بی سابقه در ماه ژوئن بر «ایجاد یک صلح پایدار و باثبات در شبه جزیره کره» توافق کردند.

با این حال، واشنگتن از کره شمالی می خواهد که نخست فهرست کاملی از برنامه های تسلیحاتی خود را ارائه کرده و گامهایی برگشت ناپذیر در جهت کنار گذاردن زرادخانه هسته ای خود بردارد.