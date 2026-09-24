ترافیک نیمه سنگین در محورهای کندوان و هراز

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تردد خودروها در مسیر جنوب به شمال محورهای مواصلاتی مازندران با افزایش حجم مواجه شده و در بخش‌هایی از محور هراز و کندوان نیز ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در سایر محورهای مواصلاتی استان، رفت‌وآمد خودروها عادی و روان بوده و مشکل خاصی از نظر ترافیکی گزارش نشده است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران درباره شرایط جوی نیز گفت: در حال حاضر پدیده جوی خاصی در محورهای استان مشاهده نمی‌شود و تردد در شرایط عادی جوی انجام می‌گیرد.

صادقی همچنین با اشاره به اجرای محدودیت‌های ترافیکی در محورهای مازندران بیان کرد: این محدودیت‌ها از ظهر روز چهارشنبه در راه‌های استان آغاز شده و تا صبح روز شنبه ادامه خواهد داشت.

وی از رانندگان خواست ضمن توجه به مقررات و محدودیت‌های اعلام‌شده، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی مطلع شوند.