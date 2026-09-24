«جام ستارخان» ورزقان در مسیر ثبت ملی؛ رقابت سوارکاران روستایی و عشایری

به گزارش خبرنگار مهر، صادق میکائیلی صبح پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری چهاردهمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی «جام ستارخان» اظهار کرد: این جشنواره روز جمعه سوم مهرماه در روستای کرویق شهرستان ورزقان برگزار می‌شود و سوارکارانی از روستاها و مناطق عشایری استان آذربایجان‌شرقی در دو بخش آقایان و بانوان در آن حضور خواهند داشت.

وی افزود: سوارکاری محور اصلی این جشنواره است و در کنار آن، رشته‌ها و بازی‌های بومی و محلی از جمله چوب‌کشی، طناب‌کشی، دوومیدانی و تیراندازی با کمان سنتی برگزار می‌شود.

فرماندار ورزقان با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی این جشنواره گفت: «جام ستارخان» علاوه بر بخش ورزشی، فرصتی برای معرفی فرهنگ، هنر و ظرفیت‌های بومی منطقه است و در دوره چهاردهم نیز اجرای موسیقی سنتی و حضور هنرمندان در برنامه پیش‌بینی شده است.

میکائیلی ادامه داد: با هدف حفظ و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، ورزشی و بومی منطقه و همچنین استمرار این رویداد، برنامه‌ریزی برای ثبت ملی جشنواره «جام ستارخان» در دستور کار قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: این فرآیند با هماهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اداره ورزش و جوانان و پست دنبال خواهد شد.

رئیس توسعه ورزش روستایی و عشایری استان آذربایجان‌شرقی نیز درباره شرایط حضور سوارکاران در این جشنواره اظهار کرد: ثبت‌نام شرکت‌کنندگان از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز می‌شود و تا ساعت ۱۰ ادامه خواهد داشت.

شفیعی افزود: تمامی سوارکاران شرکت‌کننده باید از بیمه ورزشی برخوردار بوده و کلاه ایمنی استاندارد به همراه داشته باشند.

وی تأکید کرد: در صورت نداشتن بیمه ورزشی و کلاه ایمنی، هیأت سوارکاری استان از ثبت‌نام افراد معذور خواهد بود.

چهاردهمین جشنواره فرهنگی ورزشی «جام ستارخان» روز جمعه سوم مهرماه در روستای کرویق شهرستان ورزقان برگزار می‌شود.