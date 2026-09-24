  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۵

«جام ستارخان» ورزقان در مسیر ثبت ملی؛ رقابت سوارکاران روستایی و عشایری

«جام ستارخان» ورزقان در مسیر ثبت ملی؛ رقابت سوارکاران روستایی و عشایری

ورزقان- فرماندار ورزقان از برگزاری چهاردهمین جشنواره فرهنگی ورزشی «جام ستارخان» با حضور سوارکاران روستایی و عشایری آذربایجان‌شرقی خبر داد و گفت: این رویداد در مسیر ثبت ملی قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق میکائیلی صبح پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری چهاردهمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی «جام ستارخان» اظهار کرد: این جشنواره روز جمعه سوم مهرماه در روستای کرویق شهرستان ورزقان برگزار می‌شود و سوارکارانی از روستاها و مناطق عشایری استان آذربایجان‌شرقی در دو بخش آقایان و بانوان در آن حضور خواهند داشت.

وی افزود: سوارکاری محور اصلی این جشنواره است و در کنار آن، رشته‌ها و بازی‌های بومی و محلی از جمله چوب‌کشی، طناب‌کشی، دوومیدانی و تیراندازی با کمان سنتی برگزار می‌شود.

فرماندار ورزقان با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی این جشنواره گفت: «جام ستارخان» علاوه بر بخش ورزشی، فرصتی برای معرفی فرهنگ، هنر و ظرفیت‌های بومی منطقه است و در دوره چهاردهم نیز اجرای موسیقی سنتی و حضور هنرمندان در برنامه پیش‌بینی شده است.

میکائیلی ادامه داد: با هدف حفظ و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، ورزشی و بومی منطقه و همچنین استمرار این رویداد، برنامه‌ریزی برای ثبت ملی جشنواره «جام ستارخان» در دستور کار قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: این فرآیند با هماهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اداره ورزش و جوانان و پست دنبال خواهد شد.

رئیس توسعه ورزش روستایی و عشایری استان آذربایجان‌شرقی نیز درباره شرایط حضور سوارکاران در این جشنواره اظهار کرد: ثبت‌نام شرکت‌کنندگان از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز می‌شود و تا ساعت ۱۰ ادامه خواهد داشت.

شفیعی افزود: تمامی سوارکاران شرکت‌کننده باید از بیمه ورزشی برخوردار بوده و کلاه ایمنی استاندارد به همراه داشته باشند.

وی تأکید کرد: در صورت نداشتن بیمه ورزشی و کلاه ایمنی، هیأت سوارکاری استان از ثبت‌نام افراد معذور خواهد بود.

چهاردهمین جشنواره فرهنگی ورزشی «جام ستارخان» روز جمعه سوم مهرماه در روستای کرویق شهرستان ورزقان برگزار می‌شود.

کد مطلب 6957278

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها