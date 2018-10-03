به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی بابایی صبح چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران از کشف و ضبط بیش از ۹۷۷ کیلوگرم انواع مخدر در استان زنجان خبر داد و گفت: این میزان کشفیات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد افزایش دارد.

وی اظهار کرد: طی این بازه زمانی هزارو ۵۱۴ نفر از خرده فروشان و قاچاقچیان مواد مخدر دستگیر شدند که تعداد دستگیرشدگان نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد افزایش دارد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان گفت: بیشترین مواد مخدر کشف‌شده طی این بازه زمانی در استان زنجان مواد مخدر از نوع تریاک، هروئین و حشیش بوده است.

وی افزود: شیوع مواد مخدر در هر جامعه آسیب‌های فراوانی به همراه دارد و علاوه بر خسارت‌های اقتصادی زیان‌های اجتماعی، فروپاشی خانواده‌ها، بروز مشکلات را در پی دارد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان تأکید کرد: بیشتر مواد مخدر کشف‌شده از قاچاقچیان طی سال جاری مربوط به مواد مخدر سنتی است و مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر نیازمند عزم ملی است و همکاری دستگاه‌های متولی نقش تعیین‌کننده‌ای در این خصوص دارد.

بابایی گفت: استان زنجان هم همانند استان‌های دیگر معتاد متجاهر دارد و مقابله با این معضل را در دستور کاری جدی خود قرار داده‌ایم.