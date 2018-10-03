توزیع ۳۴۰ هزار پاکت جشن عاطفه/بیش از یک میلیارد کمک جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمدی پیش ازظهر چهارشنبه در مرحله دوم جشن عاطفه که همزمان با سراسر کشور در مدارس گیلان و به صورت نمادین در دبیرستان دخترانه شاهد حضرت فاطمه (س) رشت برگزار شد، اظهار کرد: مرحله نخست جشن عاطفه در روزهای ۱۵ و ۱۶ شهریور ماه سال جاری برگزار شد.

وی با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی کمک های شهروندان گیلانی در مرحله نخست این جشن نسبت به سال گذشته، افزود: در مرحله نخست از خیران گیلانی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان کمک‌های نقدی و غیرنقدی جمع آوری شده است.

مدیرکل کمیته امداد گیلان در ادامه با بیان اینکه کمک های دریافت شده به دانش آموزان نیازمند تحت پوشش به ویژه در مناطق محروم استان داده شده است، گفت: از این کمک ها بسته تحصیلی به ارزش هر بسته ۳۰۰هزار تومان در بین هشت هزار دانش آموز نیازمند تحت پوشش توزیع شده است.

نقش مهم دانش آموزان در فرهنگ سازی در جامعه

در ادامه مدیرکل آموزش و پرورش گیلان نیز اظهارکرد: دانش آموزان نقش بسیار مهم و غیر قابل انکاری در فرهنگ سازی در هر زمینه‌ای به ویژه در زمینه کمک به نیازمندان در سطح جامعه دارند.

نادر جهان آرای افزود: برگزاری جشن عاطفه ها و نیکوکاری فرصت مناسبی برای مسئولان و سازمان های مردم نهاد و خیران است که در راستای کاهش فاصله مناطق برخوردار و نیمه برخوردار و محروم گام برداریم.

وی خاطرنشان کرد: کمک های دانش آموزان و فرهنگیان در اولین فرصت به دانش آموزان نیازمند اهدا می شود.