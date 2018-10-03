تفکرات توسعه ای در خانه احزاب به یکدیگر نزدیک می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد هدایتی شامگاه چهارشنبه در نشست احزاب و تشکل های سیاسی خراسان شمالی با بیان اینکه خانه احزاب استان مکانی برای نزدیک شدن جریان های فکری مختلف به منظور دست یابی به توسعه است، اظهار کرد: نزدیک ٦ ماه از آغاز به کار خانه احزاب در این استان می گذرد و در این مدت سه حزب اصلاح طلب، اصول گرا و مستقل در آن فعالیت داشتند.

وی با اشاره به کمیته های تشکیل یافته در این خانه بیان کرد: کمیته های اطلاع رسانی، بانوان، پشتیبانی، تحقیقات و نظارت بر انتخابات از جمله این کمیته ها هستند.

ارتقاء سرپرست اداره کل اموزش و پرورش به عنوان مدیر کل

نماینده انجمن اسلامی معلمان در این نشست به تعریفی از اصلاحات استناد کرد و گفت: تقویت اصلاح طلبی واقعی ارتباط مستقیم با گسترش دانایی دارد.

اکبر گلیانی همچنین عضویت و البته فعالیت در شبکه های مجازی، مطالعه سایت ها و کتاب های روز، سفرهای خارجی به خصوص کشورهای توسعه یافته و نقل خاطرات و قوانین این کشورها در جمع، یادگیری زبان بین المللی و پذیرش منطق استدلال را از جمله راه های تقویت اصلاح طلبی دانست.

وی همچنین در این نشست از استاندار خراسان شمالی درخواست کرد تا سرپرست فعلی اداره کل آموزش و پرورش استان را به عنوان مدیر کل معرفی کند تا مشکلات ریز و درشت این اداره از میان برداشته شود.

اصلاح اساسی در خانه احزاب

سخنران دیگری از جناح اصول گرا در ادامه این نشست گفت: حمایت از خانه احزاب و جریان های سیاسی در خراسان شمالی نیاز به اصلاح ساختاری دارد.

جلیل کشمیری اظهار کرد: نخستین اصلاح باید در بدنه استانداری انجام شود و معاونت فرهنگی هر چه زودتر در این دستگاه مستقر و در رأس هرم فرهنگ استان قرار گیرد و ٣٤ دستگاه فرهنگی به صورت هماهنگ اداره شوند.

نماینده حزب کارگزاران سازندگی نیز در ادامه این نشست، علت عدم توسعه خراسان شمالی را مدیران نالایق دانست، مدیرانی که تمام تلاش آنان تنها برای حفظ پست است و همین مسأله زحمات سایرین را نیز با مشکل مواجه کرده است.

رحیم زاده با بیان چند پیشنهاد برای توسعه خراسان شمالی اظهار کرد: ایجاد بازارچه مرزی، توجه ویژه به مناطق گردشگری استان، تکمیل جاده های جنگل گلستان و میامی، ایجاد پایانه های حمل و نقل هوایی از جمله اقدامات تأثیر گذار در استان خواهد بود.