به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، کارول لیتلتون تدوینگر فیلم‌های «ای. تی. موجود فرازمینی»، «اندوه شدید»، «گرگ و میش» و «پیاده‌روی در جنگل» جایزه کمرایمیج را برای یک تدوینگر با حساسیت بصری منحصر به فرد در ۲۶ مین دوره جشنواره فیلم کمرایمیج دریافت خواهد کرد.

این جشنواره بین روزهای ۱۰ تا ۱۷ نوامبر در بیدگوشچ یکی از شهرهای شمالی کشور لهستان برگزار می‌شود.

لیتلتون در پرونده کاریش برای حدود ۴۰ فیلم کار تدوین انجام داده است و تقریبا در یک سوم این فیلم‌ها با لارنس کاسدان و جاناتان دمی‌دو کارگردان مطرح سینما همکاری کرده است که از مشهورترین این فیلم‌ها می‌توان به «گرمای بدن» ساخته کاسدان و «کاندیدای منچوری» ساخته دمی‌اشاره کرد.

کارول لیتلتون یک بار برای فیلم «ای. تی. موجود فرازمینی» نامزد جایزه اسکار بهترین تدوین شده و یک بار هم برای تدوین تله فیلم «سه‌شنبه‌ها با موری» جایزه امی‌ را از آن خود کرده است.

همسر این تدوینگر، جان بیلی فیلمبردار فیلم‌های «مردم معمولی» و «روز دوم ماه فوریه» و رییس کنونی آکادمی‌ علوم و هنرهای سینمایی است.

کمرایمیج که جشنواره‌ای تخصصی در زمینه فیلمبرداری است به بزرگداشت فیلمبرداری و قدردانی از پدیدآورندگان آن اختصاص دارد. رویدادی که امسال در ۲۶ امین سال برگزاریش قرار دارد.