اعزام ۱۳نیروی تخصصی و۴ آمبولانس به مرز مهران برای خدمت رسانی به زائران

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز غفارفرد عصر یکشنبه در نشست ستاد اربعین استان اظهار کرد: گروه سوم نیروهای عملیاتی پنجم مردادماه اعزام شده و صبح ششم مرداد در استان ایلام مستقر خواهند شد.

وی افزود: سه دستگاه آمبولانس با ۹ نیروی تخصصی به همراه یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس با چهار نیروی تخصصی، در مجموع ۱۳ نیروی متخصص را برای ارائه خدمات درمانی به زائران اعزام می‌کنند.

غفارفرد ادامه داد: علاوه بر این، سه دستگاه آمبولانس دیگر نیز به عنوان ناوگان رزرو در آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت نیاز وارد عملیات شوند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ با اشاره به اقدامات حوزه بهداشت و درمان گفت: تأمین داروهای اورژانسی، اقلام حفاظتی، استقرار تیم‌های مراقبت بیماری‌های واگیر در مرز مهران، آموزش زائران، نظارت بر مواکب، کنترل آب آشامیدنی و مواد غذایی و همچنین آماده‌باش کامل تیم‌های بهداشت محیط از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده برای اربعین امسال است.

وی همچنین از اعزام ۸۰ دانشجو برای مشارکت در ارائه خدمات فرهنگی و امدادی به زائران خبر داد.