حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون مخالفت مجدد مجلس با طرح تفکیک وزارتخانه‌ها اظهار داشت: رئیس‌جمهور منتظر بودند موضوع تفکیک وزارتخانه‌ها که به طرق مختلف از جمله لایحه و طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح است تعیین تکلیف شود که با نظر روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در جلسه غیرعلنی و رد طرح تفکیک وزارتخانه های راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت به طور کامل از دستور کار خارج شد.

وی افزود: بدین ترتیب رئیس جمهور گزینه پیشنهادی برای وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی را در موعد مقرر به مجلس معرفی خواهد کرد.

به گزارش مهر، در جلسه غیرعلنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی که با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، پس از تاکید جهانگیری بر لزوم تفکیک ٣ وزارتخانه راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اقدام به اخذ رای استمزاجی از نمایندگان مجلس کرد، که وکلای ملت برای سومین بار با طرح تفکیک وزارتخانه ها مخالفت کردند.