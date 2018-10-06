مشکل صدور ویزای زائرین اربعین حسینی حل شود/عدم همکاری سفارت عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه درخواست کرد تا مشکل صدور ویزای زائرین اربعین حسینی(ع) در استان های مختلف کشور حل شود.

متن این نامه به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر ظریف

وزیر محترم امور خارجه

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند ثبت نام زائرین پیاده روی اربعین حسینی (ع) سال جاری از تاریخ ۹۷/۷/۵ در سراسر کشور از طریق سامانه سماح حج و زیارت آغاز گردیده و کارکنان عراقی دفاتر کنسولگری موقت عراق در تاریخ ۹۷/۷/۷ در دفاتر مستقر شده اند.

با عنایت به اطلاعات واصله و گزارشهای مردمی ارائه شده، به دلیل عدم دستور سفارت عراق در تهران به کنسولگری های موقت، این مهم انجام نگردیده و تاکنون هیچگونه ویزایی برای زائرین صادر نگردیده و کارکنان عراقی دفاتر، همچنان در این کنسولگری های موقت معطل دستور از سوی سفارت عراق در تهران است. نظر به وقفه پیش آمده و تاخیر در صدور ویزا، این امر باعث نگرانی زائرین و ایجاد شرایطی خاص در استانها نموده است.

براین اساس امید است دستور فرمائید با قید فوریت نسبت به حل مشکل فوق اقدامات لازم انجام و گزارش آن به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

محمدرضا پورابراهیمی

رئیس کمیسیون اقتصادی