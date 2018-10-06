کشفیات مواد مخدر در گناوه ۷۲ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر ،سرهنگ حسین احمدی فرمانده انتظامی شهرستان گناوه عصر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه این شهرستان با تبریک هفته ناجا اظهار داشت:شعار امسال هفته ناجا «پلیس مقتدر ،امین مردم » نامگذاری شده است و برنامه های متعددی از سوی این فرماندهی برای این هفته در سطح شهرستان گناوه تدارک دیده شده است.

وی گفت:دعوت از راویان دفاع مقدس و انقلاب ،تقدیر از خیرین امنیت ساز،غبارروبی گلزار شهدا و تجدید میثاق با شهیدان،برپایی ایستگاه عفاف و حجاب، همایش طلایه داران فرهنگ ترافیک ،دیدار با ائمه جمعه،جلسه تعامل و هم اندیشی پلیس با اصناف،تجلیل از فعالان آموزش همگانی،کارگاه آموزشی فضای مجازی،ارائه خدمات مشاوره ای و حضور در مدارس ،قرائت پیام مهر در مدارس ،حضور کارشناسان انتظامی جهت آموزش همگانی در مدارس از جمله این برنامه است.

وی بیان کرد: نشست مشترک پلیس و دانش آموزان نخبه ،همایش موتورسواران قانونمند ،نشست با حراست مدارس و شرکت ها،برگزاری نمایشگاه بصیرت افزایی کارکنان،سرکشی و دیدار از خانواده شهداء،اجرای ورزش صبحگاهی و مسابقات ورزشی ،اجرای طرح مردم یاری،برگزاری جلسه هم اندیشی با سمن ها،برگزاری صبحگاه مشترک با حضور نیروهای مسلح و مسئولان شهرستان،تجلیل از فرماندهان نمونه ،کارکنان پایور و پلیس وظیفه شناس،پلیس افتخاری وبرترین های شورای معتمد پلیس،رژه موتوری و خودرویی ،نشست خبری با اصحاب رسانه ،عیادت از بیماران بستری در بیمارستان،برپایی چادر امداد و بهداشتی و مشاوره مددکاری در مصلی جمعه،ارائه مشاوره حقوقی به شهروندان ،افتتاح ساختمان جدید بهداری و پلیس آگاهی نیز از دیگر یرنامه های این هفته در شهرستان است.

وی گفت:با تلاش و زحماتی که نیروهای انتظامی شهرستان گناوه از ابتدای امسال تاکنون داشته اند در مجموع ۹۱ درصد از سرقت های به وقوع پیوسته در شهرستان در این مدت زمانی، منجر به کشف شده است و مقادیر زیادی اموال مسروقه به مال باختگان بازگردانده شده است.

وی بیان کرد: رویکرد پلیس برای کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی رویکردی اجتماعی و فرهنگی است و در همین راستا کارشناسان این فرماندهی در حوزه های فضای مجازی، خانواده، پیشگیری از اعتیاد، فرهنگ ترافیک و غیره بیش از ۴۰ برنامه آموزشی، نمایشگاه و همایش برگزار کرده اند.

وی افزود: ۶۱ طرح در قالب طرح های پاکسازی نقاط آلوده، کنترل محور های مواصلاتی و پاکسازی نقاط پیرامونی مراکز آموزشی برای مبارزه با خرده فروشان مواد مخدر انجام شده و در این راستا ضمن برخورد قاطعانه، کشفیات مواد مخدر نیز نسبت به مدت مشابه افزایش ۷۲ درصدی داشته است.

فرماندهی انتظامی گناوه افزود: میزان تصادف های منجر به فوت دراین مدت باتوجه به آموزش و اطلاع رسانی توسط کارشناسان راهنمایی و رانندگی و همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر در زمینه اصلاح نقاط حادثه خیز ۷۵ درصد کاهش داشته است.

وی گفت: برخی خدمات ارایه شده در حوزه راهنمایی و رانندگی توسط این فرماندهی شامل صدور هزار و ۲۷۵ فقره گواهینامه جدید، تمدیدی و المثنی، ۲ هزار و ۸۵۰ نفر خدمات شماره گذاری شامل تعویض و اختصاص پلاک ،برگزاری آزمون آیین نامه کتبی و شفاهی برای یکهزار و ۵۷۴ نفر و یکهزار و ۱۷۴ مورد انگشت نگاری گواهی عدم سوء پیشینه است.

سرهنگ احمدی خاطر نشان کرد: از ابتدای امسال بیش از ده هزار و ۸۰۹ تماس از ناحیه شهروندان با تلفن ۱۱۰ پلیس برقرار شده که برای آنها مأمور اعزام و بصورت عملیاتی رسیدگی شده اند که این میزان تماس های تلفنی با پلیس۱۱۰ در مقایسه با سال گذشته رشد ۳۱ درصدی دارد.

وی افزود: تعداد ۲۸۸ پرونده نیز به دایره مشاوره ای کلانتری ارجاع شد که از این تعداد پرونده ۷۶ درصد با اقدام های مشاوره ای منجر به سازش شدند.

وی گفت: در حوزه جرائم خشن دو فقره قتل در سال جاری در شهرستان رخ داد که در یک مورد بلافاصله قاتل شناسایی و با حضور همکاران و کنترل محور های خروجی شهر در کمتر از ۴ ساعت قاتل دستگیر و تحویل مقامات قضایی شد.

احمدی افزود: در مورد قتل دیگر نیز که قاتل در وهله اول شناسایی نشد و با تلاش و پیگیری های مستمر همکاران در پلیس آگاهی و اقدامات فنی در نهایت پس از یک ماه قاتل شناسایی و همراه با همدست خود دستگیر شدند.

وی گفت: در این مورد قاتل فقط ۱۷ سال سن داشته و به انگیزه سرقت وارد صحنه درگیری شده وبا ضربات چاقو باعث قتل مقتول شده بود.

دراین نشست ضمن گرامی داشت هفته ناجا، از رسانه های فعال شهرستان از سوی فرماندهی انتظامی شهرستان تجلیل و قدر دانی بعمل آمد.