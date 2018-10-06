کشف ۷ هزار لیتر سوخت قاچاق توسط دریابانان خوزستان

سرهنگ نادر سهیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای طرح تشدید کنترل نوار مرزی و جلوگیری از ورود و خروج هرگونه قاچاق، مأموران پایگاه دریابانی ماهشهر و آبادان موفق شدند چهار فروند شناور صیادی حامل سوخت قاچاق را در آب های شمالی خلیج همیشه فارس متوقف کنند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از شناورهای توقیف شده هفت هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل که در مخازن جاساز شناور به طرز زیرکانه ای بارگیری شده بود را کشف کردند.

جانشین فرماندهی مرزبانی خوزستان در پایان با اشاره به دستگیری چهار متهم در این رابطه بیان کرد: محموله کشف شده به همراه متهمان مربوطه پس از تکمیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع ذیصلاح شد.