به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندی وایر، باربارا براکلی تهیه کننده مجموعه جیمز باند در مصاحبه با گاردین گفت که مامور ۰۰۷ مرد باقی خواهد ماند.

همانطور که در چند سال اخیر متوجه شده‌ اید تنها چیزی که طرفداران جیمز باند بیشتر از تماشای فیلم‌های این مجموعه از آن لذت می برند گمانه زنی هایی است که در مورد انتخاب جانشین دنیل کریگ صورت می پذیرد. در این بین عده ای تمایل دارند که همچون مجموعه «دکتر هو» که یک زن به شخصیت اصلی اثر مبدل شد در مجموعه جیمز باند نیز یک زن جانشین شخصیت جیمز باند شود و جای شان کانری و تیموتی دالتون را بگیرد؛ اتفاقی که باربارا براکلی تهیه کننده جیمز باند می گوید به این زودی نمی افتد.

براکلی به گاردین گفت: باند مرد است، او به عنوان یک مرد نوشته شده و فکر می‌کنم احتمالا به عنوان یک مرد باقی خواهد ماند.

او افزود: ما کاراکترهای مرد را به زن تغییر نمی دهیم بلکه فقط شخصیت زن بیشتری خلق می کنیم و داستان را متناسب با آن شخصیت‌های زن می سازیم.

با این وجود براکلی در پایان گفت ممکن است روزی یک زن فرنشایز جیمز باند را کارگردانی کند.