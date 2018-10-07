ارتباط سلامت روان جامعه با مشکلات اجتماعی و اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم رسولیان در ارتباط با برگزاری سیوپنجمین همایش سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران، اظهار داشت: هدف از برگزاری چنین همایشهایی ایجاد پیوستگی و ارتباط بین اهالی رشته، مطرح شدن پژوهشهای نو و اولویتبندیهای این حوزه برای ارتقاء سلامت جامعه و زندگی بهتر مردم است.
وی با اشاره به بحرانهای اجتماعی و آسیبهای موجود در کشور گفت: فرد در کنار اجتماع تعریف میشود. فشارها و بحرانهای اجتماعی سبب کاهش اعتماد اجتماعی میشود، و کاهش اعتماد اجتماعی منجر به کاهش همبستگی اجتماعی و افزایش آسیبهای اجتماعی میشود، این ارتباط متقابل چرخهای معیوب را شکل میدهد، روانپزشکی اجتماعی یکی از گرایشهایی است که میتواند راهکارهایی برای برون رفت از این شرایط ارائه دهد. در پنل هماندیشی تعیینکنندههای اجتماعی سلامت روانی و اجتماعی و نابرابری، این موضوعات مورد بحث قرار خواهد گرفت.
رسولیان با اشاره به اینکه در پنل هماندیشی تعیینکنندههای اجتماعی سلامت روانی، اجتماعی و نابرابری بیشتر به عوامل اجتماعی تهدید کننده سلامت روان میپردازد، گفت: شایعترین عوامل اجتماعی در این زمینه فقر و نابرابری با تأکید بر بیعدالتی اجتماعی است.
وی تأکید کرد: سیاستهای اجتماعی و اقتصادی در سطح کلان باید تغییر کند تا بیعدالتی و فاصلهی طبقاتی کاهش یابد. سلامت روانی،اجتماعی ، اقتصادی و ... با هم پیوستگی دارند لذا باور به این که رفاه هر فرد در گرو رفاه دیگران است، برای دستیابی به رفاه مناسب، ضروری است. اگر منافع صنفی، بدون نگرش کلان پیگیری شود و منافع ملی به صورت همهجانبه مدنظر قرار نگیرد، هیچ صنفی به موفقیت نخواهد رسید.
رسولیان به برگزاری پنل آموزش گسترش روانپزشکی جامعهنگر اشاره کرد و بیان داشت: نگاه آموزشی و تخصصی در این زمینه نیاز به ترویج دارد. رویکردهای سنتی طبی، در درمان بیماران شدید روانپزشکی کم اثر است و چرخه درمان را کامل نمیکند.
وی ادامه داد: برچسب (استیگمای) ابتلا به بیماریهای روانپزشکی یکی از عوامل مهمی است که فرد درمان را رها کرده و یا پیگیریهای لازم را انجام نمیدهد، لذا فرهنگسازی در این زمینه امری ضروری است. از طرفی ارائه خدمات در این حوزه کافی نیست. ضرورت نگاه تیمی و بینبخشی به سلامت روان و خدمات آن نیاز به تغییر نگرش همه دستاندرکاران تیم سلامت دارد که در پنل آموزش روانپزشکی جامعهنگر این موارد و خلاها و برنامههای موجود مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
سی و پنجمین همایش سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران ۲۶ تا ۲۹ مهر ۹۷ در سالن شهید غرضی بیمارستان میلاد با حضور اساتید و صاحبنظران برجسته در حوزه روانپزشکی برگزار میشود .
