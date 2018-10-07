قم همواره در معرض تهدید دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا حافظی شامگاه شنبه در مراسم تجلیل از سرداران سپاه استان قم که به همت خانه کارگر و بسیج کارگری پایگاه شهید مصطفی‌لو در سالن تأمین اجتماعی استان قم برگزار شد با بیان اینکه سپاه از هیچ‌گونه ایثار و فداکاری برای نظام کوتاهی نخواهد کرد، گفت: وظیفه و رسالت اصلی سپاه پاسداران نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن است.

وی افزود: سپاه فراتر از هر نگاه و رویکرد سیاسی و دینی وظیفه خدمت به آحاد بشر و نجات انسان‌ها از سلطه استبداد و استعمار را بر عهده دارد.

جانشین فرمانده سپاه امام علی بن ابی‌طالب(ع) با بیان اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رسالت انبیا را تکمیل می‌کند، گفت: متأسفانه از دی‌ماه سال ۹۶ تاکنون ایادی استکبار مزاحمت جدی برای امنیت کشور به ویژه شهر قم ایجاد می‌کنند.

وی با اشاره به توطئه‌چینی و انواع قصد و مرض دشمنان نظام علیه شهر مقدس قم، گفت: شهر مقدس قم با ویژگی زائرپذیری و پذیرش طلاب از ۱۱۰ کشور جهان به لحاظ موقعیت استراتژیک مذهبی، علمی، جغرافیایی همواره مورد طمع استکبار جهانی است.

آمادگی سپاه برای تأمین امنیت

حافظی با تأکید بر اینکه تمام توطئه‌های ایادی استکبار را در قم خنثی و نابود کرده‌ایم، گفت: قم به عنوان یک شهر حاشیه کویری در واقع هم مرز کشورهایی مانند افغانستان و مورد تهدید اجانب و نفوذی‌هاست.

وی اظهار کرد: شک نکنید جاده‌های استان قم حتی برای لحظه‌ای ناامن نخواهد بود و لازم باشد برای تأمین امنیت استان تمام نیروی خود را بسیج خواهیم کرد.

جانشین فرمانده سپاه امام علی بن ابی‌طالب(ع) با بیان اینکه تحت لوای مقام معظم رهبری در مرکز ناامنی جهان کشوری امن و آرام داریم، گفت: ۸ ماه است که دشمنان حتی نخواستند یک شب نا آرام در کشور و شهر قم داشته باشیم اما به لطف خدا همه این دشمنی‌ها ناکام مانده است.