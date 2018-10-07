مدیریت جهادی رمز موفقیت بسیج مردمی است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر شوکت شامگاه شنبه در مراسم تجلیل از سرداران سپاه استان قم که به همت خانه کارگر و بسیج کارگری پایگاه شهید مصطفی‌لو در سالن تأمین اجتماعی استان قم برگزار شد، گفت: در سه سال گذشته بیش از ۳ قانون حمایتی در سطح وزارت کار و مجلس برای حمایت از کارگران ساختمانی تصویب شده است.

وی از تحت پوشش قرار گرفتن حدود یک میلیون کارگر ساختمانی از مزایای تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: این در حالی است که تا پیش از این،‌ بسیاری از این عزیزان هیچ سابقه بیمه نداشتند.

عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه کارگران نمونه بارز ایمان و اخلاص بسیج مردمی هستند، گفت: تجلیل از خدمتگزاران تأمین امنیت کشور در واقع تکریم امنیت و آسایش ملت است.

سپاه پاسداران مظهر مدیریت جهادی است

شوکت با بیان اینکه برخی می‌خواهند ارزش کار نیروهای تأمین کننده امنیت مردم را زیر سؤال ببرند، گفت: برخی از هجمه‌هایی که علیه سپاه وجود دارد در واقع زیر سؤال بردن امنیت و آسایش این کشور است.

وی سپاه پاسداران را مظهر مدیریت جهادی، تکیه به توان داخلی و جوان‌گرایی دانست و گفت: متأسفانه این رویکرد در بسیاری از ارکان غیر نظامی کشور وجود ندارد و برای همین کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه است.

شوکت با طرح این ادعا که دولت هنوز نتوانسته یک وزیر جوان برای وزارت کار پیدا کند، گفت: الآن دولت یک وزیر جوان در وزارت ارتباطات دارد که خیلی شفاف و شجاعانه و مردمی فعالیت می‌کند.

رئیس کانون انجمن کارگران ساختمانی کشور با اشاره به آمار بالای تعداد بازنشستگان شاغل در دولت، گفت: جوان‌گرایی و مدیریت جهادی برگ برنده و ضامن توسعه روز افزون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شده است.

بسیج قابل مصادره نیست

وی با تأکید بر اینکه مردم باید در مراکز مهم تصمیم‌گیری کشور دخالت داشته باشند، گفت: هرگاه از مردم فرار کردیم درجا زدیم و ناکام ماندیم.

شوکت بسیج را مظهر توان مردمی اعلام کرد و گفت: نیروهای نظامی کشور به هیچکس تعلق ندارد و قابل مصادره برای هیچ حزبی نیست.

در ادامه این مراسم، رئیس پایگاه بسیج کارگری شهید مصطفی لو از فعالیت ۲ پایگاه کارگری در استان خبر داد و گفت: طی یکی دو سال اخیر بیش از هزار بسیجی کارگر جذب پایگاه‌های بسیج کارگری شده‌اند.

عباس شیری به فعالیت پایگاه بسیج کارگری مصطفی‌لو در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد و گفت: کارگران بسیجی دوشادوش سپاه از مرزهای فرهنگی و اقتصادی کشور حمایت خواهند کرد.

سخنگوی خانه کارگر استان قم تجلیل از فرماندهان سپاه استان قم را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: نیروهای بسیج مردمی برای حفاظت و پاسداری از ارزش‌های نظام اسلامی لحظه‌ای از تلاش فروگذار نخواهند بود.