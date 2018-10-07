۵۰ درصد تردد زوار اربعین از مرز مهران صورت می گیرد

سرهنگ یحیی الهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرز مهران یکی از مرزهای اصلی تردد زائرین اباعبدالله الحسین (ع) است و سالانه ۵۰ درصد از کل زائرین که از مرز تردد و برای زیارت عتبات عالیات در راهپیمایی عظیم اربعین شرکت می کنند از مرز مهران است.

وی افزود: مرز مهران یکی از مرزهای مورد توجه زائران اربعین است که در این راستا از ماه ها پیش مرزبانی استان تمام جلسات را با کشور مقابل در راستای تسهیل در رفت و آمدها برقرار و تفاهمنامه و مصوباتی در این راستا تصویب شده است.

وی تصریح کرد: در چند روز آینده شاهد حضور زائران آقا اباعبدالله الحسین(ع) در استان خواهیم بود.

فرمانده مرزبانی استان ایلام عنوان کرد: مرزبانی در داخل کشور نیز تسهیلاتی باید انجام دهد، در خروج از مرز بعد از گیت های آخر مرزبانی حضور دارد که این موضوع نیز بسیار خوب انجام شده است.

اللهی افزود: هیچ گونه مشکل خاصی نداریم از هم اکنون مرزبانی و دیگر دستگاه ها که اقدامات بسیار خوبی انجام دادند و آماده پذیرایی از زائرین آقا اباعبدالله الحسین(ع) هستیم.