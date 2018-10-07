به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامحسین غیب‌پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین به نمایندگی از آحاد بسیجیان از حضور اثربخش و معنوی مقام معظم فرماندهی کل قوامدظله‌العالی در اجتماع بزرگ اقتدار عاشورایی تقدیر و تشکر کرد.

متن این پیام به شرح ذیل است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرکُم وَیُثَبِّت أَقدامَکُم. ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اگر (آیین) خدا را یاری کنید، شما را یاری می‌کند و گامهایتان را استوار می‌دارد. سوره مبارکه محمد آیه ۷

خدای بزرگ را شاکریم که در ماه پیروزی خون بر شمشیر، میزبانی خورشید پرفروغ ولایت، امام المسلمین و نایب امام عصر ارواحنا فداه را در اجتماع بزرگ اقتدار عاشورایی بسیج سپاهیان محمد(ص) (۲) نصیب ما فرمود.

به نمایندگی از آحاد بسیجیان از حضور اثربخش و معنوی فرمانده معظم کل قوا(مدظله العالی) در ورزشگاه یکصد هزار نفری آزادی که مکانی شد برای رفع عطش از زمزم ولایت، تقدیر و سپاسگذاری می نمایم. به فضل خدای بزرگ این تجدید میثاق تا ابد در دفتر بسیج به یادگار خواهد ماند.

حماسه‌آفرینی جدید بسیجیان سلحشور در برگزاری رزمایش سراسری اقتدار عاشورایی بسیج، تحت عنوان سپاهیان حضرت محمد رسول‌الله (ص) (۲) که یادآور اعزام غرورآفرین سپاهیان حضرت محمد رسول‌الله (ص) در دوران دفاع مقدس است برگ زرین دیگری در کارنامه درخشان بسیج بود که به مدت ۳۵ روز در سراسر کشور و با حضور صدها هزار نیروی بسیجی فداکار داوطلب در عرصه‌های مختلف دفاعی، امنیتی، خدمت رسانی، محرومیت‌زدایی، بهداشتی و درمانی و ... جلوه‌هایی از هم‌دلی، ایمان، قدرت و عمل انقلابی را به نمایش گذاشت.

این رزمایش بزرگ که نماد وحدت، ایستادگی و پیشرفت بود نشان داد عظمت ملت بزرگ ایران جاودانه است و آرمان‌های بلندش فراتر از توان دشمنان برای دستیابی به اهداف شیطانی آنهاست و شکست ناپذیری آن قطعی است.

بسیجیان سلحشور که در دوران انقلاب و دفاع مقدس با خلق صحنه‌های ایثار و شهادت دشمنان را در رسیدن به اهداف پلیدشان ناکام گذاشته‌اند، امروز با تدابیر و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) در پاسخ به جنگ همه جانبه و تمام عیار دشمن بویژه جنگ اقتصادی، با عزمی راسخ‌ با نقش‌آفرینی در عرصه‌های مختلف ضمن امیدآفرینی به مردم عزیزمان، موجبات یاس و ناامیدی استکبار جهانی به سرکردگی شیطان بزرگ آمریکا را فراهم آوردند.

اینجانب ضمن تقدیر و تشکر از آحاد بسیجیان و همچنین همه ی مسئولین و دست اندرکاران برگزاری این رزمایش بزرگ و غرور آفرین که شکوه و اقتدار جدیدی از نظام را در آستانه چهل‌سالگی انقلاب ارائه داد، اعلام می دارم اجتماع بزرگ بسیجیان در سراسر کشور نه به‌منزله خاتمه رزمایش بلکه به‌عنوان شروعی مقتدرانه و توأمان بافهم و بصیرت دینی- انقلابی خواهد بود. در پایان از خداوند متعال برای وجود مبارک سید و مولایمان حضرت امام خامنه‌ای(مدظله العالی) صحت، سلامتی و طول عمر با عزت و برکت و برای همگان توفیق الهی را مسئلت دارم».