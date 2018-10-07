خواب و خیال بنیاد برای باغ سیب کرج/تلاش برای خروج از لیست ملی

فخرالدین صابری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت باغ سیب و زمزمه‌هایی که پیرامون خروج این باغ از لیست آثار ملی کشور مطرح‌شده است، گفت: این باغ جزو آثار ارزشمند و طبیعی کشور با قدمت بیش از ۵۰ سال است که سال۹۵ در لیست آثار ملی کشور ثبت‌شده است.

وی افزود: باغ سیب کرج مالک خصوصی ندارد و متعلق به همه مردم است، به همین دلیل الزامی در خصوص انجام هماهنگی‌های لازم برای اخذ اجازه ثبت ملی شدن باغ سیب با شخص یا نهادی که مالک آنجا باشد برای اداره کل میراث فرهنگی البرز وجود نداشته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان البرز گفت: کرج از قدیم یک باغشهر بوده است و بخشی از این هویت شهری به باغ سیب مهرشهر کرج بازمی‌گردد که دارای درختان مثمر است و برای ثبت ملی آن حمایت مقامات استانی ازجمله نماینده ولی‌فقیه در استان البرز را هم پیگیری و دریافت کرده‌ایم، چون درگذشته هم مقابل تعرضات به باغ سیب اعتراض داشته و همیشه حامی دفاع از تمامیت عرصه باغ به نفع مردم شهر بوده‌اند.

صابری گفت: از حدود چهل روز قبل بنیاد مستضعفان شکایتی را به دادگاه ارائه کرده و طی آن درخواست کرده است که باغ سیب ۳۶۰ هزار هکتاری مهرشهر کرج از فهرست آثار ملی کشور خارج شود.

وی عنوان کرد: اکنون پرسش ما از مسئولان بنیاد مستضعفان این است که چه انگیزه و دلیل مهمی برای خروج باغ سیب از لیست آثار ملی کشور از سوی این نهاد مطرح است؛ چون اداره کل میراث فرهنگی البرز که دنبال کننده ثبت ملی این باغ بوده است هیچ ادعایی مبنی بر تصرف آنجا ندارد که موجب نگرانی نهادهای دیگر شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان البرز گفت: اداره کل میراث فرهنگی البرز با ثبت ملی باغ سیب تنها به دنبال حفظ آن و مصون کردن باغ از هرگونه تعرض و تغییر کاربری این باغ است و با این اقدامات درواقع می‌خواهیم جلوی مواردی ازجمله قطعه‌بندی باغ و یا قطع درختان که به‌منظور انجام ساخت‌وسازهای ساختمانی ممکن است پیش آید، گرفته شود.

صابری توضیح داد: نگرانی ما این است که نکند به دلایلی ازجمله منافع اقتصادی قرار است نقشه‌هایی برای باغ سیب مهرشهر دنبال شود و در پی آن فضای باغ آسیب ببیند و درختان آنجا هم از بین برود، به همین دلیل برحسب وظیفه انسانی و ملی تا آخرین لحظه از این منافع ملی شهر کرج و استان البرز دفاع خواهیم کرد.