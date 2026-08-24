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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۸

قضاوت داوران ایرانی در مسابقات فوتبال زیر ۱۷ سال زنان کافا

قضاوت داوران ایرانی در مسابقات فوتبال زیر ۱۷ سال زنان کافا

کنفدراسیون فوتبال آسیای مرکزی از حضور دو داور ایرانی در رقابت‌های فوتبال زیر ۱۷ سال زنان کافا در ازبکستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، ، رقابت‌های زیر ۱۷ سال دختران کافا ۲۰۲۶ با حضور تیم‌های ایران، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان از ۱۳ تا ۲۰ سپتامبر (۲۲ تا ۲۹ شهریور) به میزبانی ازبکستان در تاشکند برگزار می شود.

با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیای مرکزی مهناز ذکایی به عنوان داور و ریحانه شیرازی به عنوان کمک داور از ایران برای قضاوت در این رقابت‌ها انتخاب شده اند. همچنین فرشید آشتیانی به عنوان نماینده مسابقه و انسیه خبازمافی نژاد به عنوان ناظر داوری در این مسابقات حضور دارند.

کد مطلب 6925761

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