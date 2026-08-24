قضاوت داوران ایرانی در مسابقات فوتبال زیر ۱۷ سال زنان کافا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، ، رقابت‌های زیر ۱۷ سال دختران کافا ۲۰۲۶ با حضور تیم‌های ایران، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان از ۱۳ تا ۲۰ سپتامبر (۲۲ تا ۲۹ شهریور) به میزبانی ازبکستان در تاشکند برگزار می شود.

با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیای مرکزی مهناز ذکایی به عنوان داور و ریحانه شیرازی به عنوان کمک داور از ایران برای قضاوت در این رقابت‌ها انتخاب شده اند. همچنین فرشید آشتیانی به عنوان نماینده مسابقه و انسیه خبازمافی نژاد به عنوان ناظر داوری در این مسابقات حضور دارند.