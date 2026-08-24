به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی عزیزی مدیرعامل شرکت شهربان و حریمبان با اشاره به مأموریتهای این شرکت در حوزههای مختلف شهری اظهار کرد: بیش از ۲۵۰۰ نفر از نیروهای شرکت در میدان و حدود ۲۰۰ نفر در ستاد شرکت شهربان مشغول فعالیت هستند و مأموریتهای مختلفی را در سطح شهر تهران دنبال میکنند.
۷۶ هزار بازدید از کارگاههای ساختمانی
وی افزود: در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵، در حوزه نگهداشت کارگاههای ساختمانی بیش از ۷۶ هزار بازدید از کارگاههای ساختمانی انجام شده است.
مدیرعامل شرکت شهربان و حریمبان ادامه داد: در این مدت بیش از ۱۶ هزار مورد جلوگیری از تخلفات املاک دارای پروانه انجام شده و حدود ۵ هزار مورد نیز مربوط به شناسایی، جلوگیری و رفع تخلف از ساختوسازهای فاقد پروانه بوده است.
عزیزی گفت: حدود ۲۷ هزار مورد نیز در قالب سایر مأموریتها، از جمله پیامهای سامانه ۱۳۷ و پیامهای ماده ۳۰، توسط نیروهای شرکت پیگیری شده است.
شناسایی بیش از هزار ساختوساز غیرمجاز در حریم
وی درباره اقدامات انجامشده در حوزه حریم تهران نیز بیان کرد: در پنج ماهه نخست سال، یک هزار و ۱۱۵ مورد ساختوساز غیرمجاز در حریم شناسایی شده و ۵۱۸ مورد رفع آثار تخلف از ساختوسازها نیز انجام شده است.
عزیزی همچنین با اشاره به اقدامات شرکت در حوزه سد معبر گفت: در حوزه رفع سد معبر سیار ۳۳ هزار مورد، در حوزه سد معبر اصناف ۳۲ هزار مورد و در حوزه رفع سد معبر بساطگستران و دستفروشان نیز ۸ هزار و ۸۵۰ مورد اقدام انجام شده است.
همکاری با نیروی انتظامی برای ساماندهی سد معبر و دستفروشی
مدیرعامل شرکت شهربان و حریمبان با اشاره به همکاری این مجموعه با دستگاههای مختلف اظهار کرد: در حوزه حریم با اداره کل حریم معاونت شهرسازی شهرداری تهران تعامل گستردهای داریم و تلاش میکنیم با استفاده از قوانین، از ساختوسازهای غیرمجاز جلوگیری و بر این موضوع نظارت کنیم.
وی افزود: در حوزه شهرسازی نیز با اداره کل شهرسازی ارتباط و تعامل داریم تا شرکت شهربان و حریمبان بتواند به عنوان بازوی اجرایی، مأموریتهای محوله را بهتر انجام دهد.
عزیزی با اشاره به حوزه دستفروشی و سد معبر گفت: در این بخش نیز ارتباط نزدیکی با شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران داریم و شیوهنامهها و دستورالعملهایی در این زمینه تدوین و ابلاغ شده و بر اجرای آنها نظارت میکنیم.
وی ادامه داد: ارتباط خوبی نیز با مجموعه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برقرار شده و تفاهمنامههایی میان یگان حفاظت شهرداری تهران، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و مجموعه دستگاه قضایی شکل گرفته است و این مجموعهها از مأموریتهای شرکت حمایت میکنند.
اجرای طرح ساماندهی سد معبر کارگاههای ساختمانی
مدیرعامل شرکت شهربان و حریمبان درباره طرح ساماندهی سد معبر کارگاههای ساختمانی گفت: حدود سه هفته است این طرح با ابلاغ معاون خدمات شهری و معاون شهرسازی شهرداری تهران اجرا شده و در این مدت بیش از ۲۵ هزار بازدید از املاک در حال ساخت انجام شده است.
عزیزی افزود: این بازدیدها شامل املاک مجاز، غیرمجاز و همچنین املاک رهاشده بوده و تلاش شده است تجهیزات و مصالح ساختمانی خارج از استانداردها وارد معبر نشوند و برای شهروندان مزاحمت ایجاد نکنند.
وی با اشاره به اجرای طرح ساماندهی سد معبر اصناف نیز گفت: شیوهنامه این طرح در روزهای اخیر ابلاغ شده و از ابزارهای قانونی برای برخورد با صنوفی که پیادهرو را اشغال میکنند و موجب مزاحمت برای شهروندان میشوند، استفاده خواهد شد.
ساماندهی دستفروشان بازار تجریش و ۱۵ خرداد
عزیزی درباره طرحهای ساماندهی دستفروشان در برخی نقاط تهران نیز اظهار کرد: در بازار تجریش طرح ساماندهی سد معبر و دستفروشان در حال اجراست و تلاش شده ضمن حفظ نظم و انضباط، زمانی نیز برای فعالیت دستفروشان و تأمین معاش آنها در نظر گرفته شود.
وی افزود: در بازار ۱۵ خرداد نیز از روز گذشته به صورت ویژه این طرح در حال پیگیری است و بیش از ۱۰۰ نیروی انتظامی و بیش از ۱۰۰ نفر از نیروهای شهرداری تهران در اجرای این مأموریت حضور دارند.
مدیرعامل شرکت شهربان و حریمبان ادامه داد: فعالیت نیروهای شرکت از ساعت ۷ صبح تا ۵ بعدازظهر است و درباره ساعت فعالیت دستفروشان نیز جلساتی با هیئت امنای بازار و مجموعه نیروی انتظامی برگزار شده است. پیشبینی شده است دستفروشان از ساعت ۵ بعدازظهر تا ۹ شب امکان فعالیت داشته باشند و تأمین امنیت این محدوده نیز بر عهده مجموعه انتظامی باشد.
عزیزی تأکید کرد: موضوع ما ساماندهی دستفروشان است و در کنار انضباطبخشی شهری، بحث امرار معاش این افراد نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.
تأکید بر نقش نیروهای شهربان و حریمبان
وی با اشاره به فعالیت نیروهای شرکت در مناسبتهای مختلف ملی و مذهبی گفت: همکاران ما در مناسبتهای مختلف حضور مستمر دارند و در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز نیروهای شرکت در میدان حضور داشتند و یک شهید نیز در این مسیر تقدیم شده است.
عزیزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتقادها و شائبههای مطرحشده درباره عملکرد نیروهای شهربان و حریمبان گفت: نیروهای این مجموعه با صداقت، درستکاری و وفاداری در شرایط سخت مشغول فعالیت هستند و باید زحمات آنها نیز مورد توجه قرار گیرد.
دوربین البسه نیروهای شهربان آماده نصب است
عزیزی از اجرای اقدامات کنترلی و هوشمندسازی در شرکت شهربان و حریمبان خبر داد و گفت: برای نظارت مستمر بر عملکرد نیروها، دوربینهایی برای نصب روی البسه همکاران تهیه شده و این دوربینها آماده نصب است.
وی ادامه داد: در حال حاضر به دلیل برخی ملاحظات امنیتی درباره نحوه اتصال این تجهیزات، در حال مذاکره با مجموعههای امنیتی هستیم و امیدواریم در اسرع وقت این دوربینها فعال شوند.
مدیرعامل شرکت شهربان و حریمبان همچنین از استفاده از دوربین روی خودروها و دستگاههای GPS به عنوان سامانههای رهیابی خبر داد و گفت: مجموعهای از اقدامات نظارتی و هوشمندسازی را دنبال میکنیم تا بتوانیم اقدامات پیشگیرانه و نظارت دقیقتری بر عملکرد نیروها داشته باشیم.
شناسایی شبکه دستفروشان متخلف
عزیزی درباره بازگشت دستفروشان به برخی معابر پس از اجرای طرحهای ساماندهی اظهار کرد: این موضوع مستقیماً با شرایط اقتصادی مردم ارتباط دارد و برخی محورهای اصلی شهر تهران به دلیل جذابیت و گردش مالی بالا، محل فعالیت گسترده دستفروشان شدهاند.
وی افزود: بخشی از این افراد نیازمند هستند و تلاش میکنیم برای آنها فضایی استاندارد فراهم شود تا بتوانند کالاهای خود را عرضه کرده و امرار معاش کنند؛ اما بخشی از فعالیتها موجب ایجاد مزاحمت برای مردم میشود و در این موارد با متخلفان برخورد خواهیم کرد.
مدیرعامل شرکت شهربان و حریمبان ادامه داد: با مجموعه نیروی انتظامی و دادستانی هماهنگیهای لازم انجام شده و انتظار داریم در آینده نزدیک بتوانیم بخش زیادی از این مسائل را مدیریت کنیم.
عزیزی گفت: در برخی محورها از جمله شهرزاد، نازیآباد و نقاطی که فعالیت دستفروشان موجب مزاحمت برای شهروندان شده است، وارد عمل شدهایم.
وی با بیان اینکه فعالیت دستفروشی در برخی نقاط سابقهای طولانی دارد، افزود: تلاش ما این است که رضایت کسبه و مردم را داشته باشیم و در عین حال زمانی نیز برای افرادی که واقعاً از این طریق امرار معاش میکنند، در نظر گرفته شود.
عزیزی همچنین گفت: شبکهای که در حوزه دستفروشی فعالیت گسترده دارد، تقریباً برای ما شناسایی شده و مکاتباتی نیز از سوی شرکت انجام شده است؛ ادامه اقدامات در این بخش بر عهده دستگاه قضایی و پلیس است.
برخورد با هرگونه سد معبر در معابر تهران
وی با اشاره به سایر مصادیق سد معبر اظهار کرد: برخی خودروها مدت طولانی در معابر پارک میشوند، برخی کارگاههای ساختمانی مصالح و تجهیزات خود را در پیادهرو قرار میدهند و بعضی واحدهای صنفی نیز چند متر از محدوده فعالیت خود خارج شده و موجب مزاحمت برای شهروندان میشوند.
مدیرعامل شرکت شهربان و حریمبان تأکید کرد: این موارد نظم شهر را برهم میزند و طرحهای ویژهای برای آنها در حال اجراست و با موارد تخلف، برخورد قانونی انجام خواهد شد.
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