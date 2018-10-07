برنامه مسابقات فوتبال پیشکسوتان «جام انقلاب اسلامی» مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین روز از سومین دوره مسابقات باشگاهی پیشکسوتان جام شهدای انقلاب اسلامی و بزرگان فوتبال با برگزاری دو دیدار از گروه دوم در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی شهید شیرودی همراه خواهد بود تا چهره مدعیان رو شود.

روز یکشنبه ۱۵ مهر ماه ابتدا راه آهن و تهرانجوان در ساعت ۱۴ مصاف دارند و سپس اکباتان در ساعت ۱۵ به دیدار پتروشیمی می رود.

این بازی ها روز سه شنبه ۱۷ مهر ماه با برگزاری چهار دیدار ادامه می یابد.

لازم به ذکر است دیدار های گروه های اول و دوم طی روزهای یکشنبه و بازی های گروه های سوم و چهارم روزهای سه شنبه از ساعت ۱۳ تا ۱۶ برگزار می شود.