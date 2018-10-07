کاهش واردات نفت چین از آمریکا برای ایران فرصت خوبی را ایجاد کرد

جواد منصوری سفیر اسبق ایران در چین در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فرصت ایجاد شده برای ایران در پی تضاد ایجاد شده میان آمریکا و چین در مسائل اقتصادی اظهارداشت: دولت فعلی آمریکا سیاست های خاصی را برای رسیدن به اهداف بلند مدت خود از زمان روی کارآمدن ترامپ به کار گرفته که این سیاست ها و اقدامات می تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر منافع دیگر کشورها تاثیر منفی بگذارد.

وی گفت: آمریکا علاوه بر اینکه مقرارت و قوانین بین المللی را یکی پس از دیگری زیر پا میگذارد حتی در روابط دو جانبه هم منافع متقابل را قبول ندارد و اصل کلی را منافع حداکثری آمریکا قرار می دهد. از جمله رفتارهای آمریکا در قبال اکثر کشورها، برقراری تعرفه ها که در تعارض با سیاست های سازمان تجارت جهانی است، هزینه هایی که به دولت ها تحت عنوان پرداخت حق حفاظت و دفاع از دولت ها تحمیل می شود و یا اینکه دولت ها باید برای آمریکا در منطقه مزایایی را قائل شوند، اینها در کنار خروج یکجانبه آمریکا از نفتا، توافقنامه پاریس، برجام و برخی دیگر تعهدات بین المللی نشانگر آن است که آمریکا صرفا به منافع خود توجه می کند و زورگویانه می خواهد بر دیگران سلطه خود را گسترش دهد.

منصوری افزود: امروز آمریکا با اروپا تعارض منافع و اختلافات زیادی دارد، به نحوی که علاوه بر وضع تعرفه ها، در بحث منطقه خاورمیانه، اداره اتحادیه اروپا، ناتو و موضوع ایران با یکدیگر دچار اختلاف نظر هستند.

این دیپلمات در خصوص اختلاف نظر میان آمریکا و چین تصریح کرد: روابط میان این دو کشور، متاثر از مسائل شرق آسیا و مواردی مانند کره شمالی، ژاپن، تایوان و امثال آنها است، یعنی علاوه بر این اختلافات مساله برقراری تعرفه ها وضعیت جدیدی را در روابط میان پکن و واشنگتن و حتی در شرق آسیا بوجود آورده است.

وی ادامه داد: تضاد میان آمریکا و چین از وضعیت سیاسی و تبلغاتی خارج شده و به جنگ اقتصادی و تجاری میان این دو کشور کشیده شده، اگر این جنگ اقتصادی ادامه داشته باشد ممکن است آمریکا اقدمات خود را در قبال مسائل گفته شده تشدید کند و یا نسبت به چینی ها در خصوص آن منطقه خصمانه کند و شاید در آن صورت پای روسیه هم به میان آید.

منصوری گفت: دولت چین سعی میکند با خویشتن داری رفتار آمریکا را تعدیل کند اما گویا واشنگتن نه تنها سیاست های خود را تعدیل نمی کند بلکه در پی افزایش تنش با چین است. به نظر می رسد شرق آسیا در ماه های آینده بر اثر مشکلات ناشی از این تنش و جنگ تجاری آمریکا و چین شرایط سخت تری را از جمله کاهش شدید ارزش پول، افزایش بیکاری و همچنین کاهش سهام در بورس های شرق آسیا تجربه کند.

سفیر اسبق ایران در چین بیان کرد: دولت چین به دلیل نیاز به نفت و مشتقات آن باید از کشورهای صادر کننده نفتی خرید داشته باشد تا اقتصاد گسترده خودش را اداره کند. دولت آمریکا در این شرایط میخواهد با یک ضربه غیر مستقیم اقتصاد چین را تحت تاثیر قرار دهد و آن ضربه هم ممانعت از فروش نفت ایران به چین و دیگر کشورها است، از طرف دیگر به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به نفت و صادرات نفتی برای کسب درآمد، ایران باید توجه ویژه ای را به بازار نفتی چین داشته باشد، زیرا کاهش واردات نفت چین از آمریکا برای ایران فرصت خوبی را ایجاد کرد.

وی افزود: به اعتقاد من در حوزه های مختلف می تواند همکاری های خوبی میان ایران و چین ایجاد شود و یا در حوزه هایی که فعالیت هست می تواند این معاملات گسترده شود و درآمدزایی ما متنوع شود و به این ترتیب آمریکا هم به هدف خودش در قبال ایران که انزوای بین المللی ما است، نخواهد رسید.

منصوری در پایان با اشاره به غیبت سفیر ایران در پکن، خاطرنشان کرد: اگر در وضعیت فعلی که قرار داریم، ما در سفارت خانه خود در چین سفیر داشتیم، فرد سفیر می توانست در تحرک روابط دوجانبه نقش بسیزایی داشته باشد و منافع بیشتری را برای ایران بدست آورد.