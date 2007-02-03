به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم درامی اجتماعی است که با روندی قصه گو اما کاملا شخصیت محور روایت می شود. فیلمنامه اولیه "حوالی اتوبان" که نگارش آن حدود 9 ماه به طول انجامیده، در بانک فیلمنامه خانه سینما به ثبت رسیده و اسعدی هم اکنون در حال مذاکرات نهایی با چند تهیه کننده حرفه ای سینماست و به زودی برای دریافت پروانه ساخت اقدام خواهد کرد.



در حال حاضر نعمت الله در حال بازنویسی نهایی فیلمنامه "حوالی اتوبان" است و پیش تولید فیلم پس از دریافت پروانه ساخت از اداره کل نظارت و ارزشیابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلافاصله آغاز می شود. اسعدی پیش از این فیلم های کوتاه "نوای عاشقانه"، "جردن جنوبی"، "سقف"، "پرسه"، "شب ساقی" و "آشفتگی" را کارگردانی کرده است.