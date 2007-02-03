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۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۸:۱۸

"حوالی اتوبان" سال آینده مقابل دوربین می‌رود

فیلمبرداری فیلم سینمایی "حوالی اتوبان"، نخستین تجربه کارگردانی فیلم بلند سیاوش اسعدی، بر اساس فیلمنامه‌ای از سعید نعمت‌الله اوایل سال آینده آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم درامی اجتماعی است که با روندی قصه گو اما کاملا شخصیت محور روایت می شود. فیلمنامه اولیه "حوالی اتوبان" که نگارش آن حدود 9 ماه به طول انجامیده، در بانک فیلمنامه خانه سینما به ثبت رسیده و اسعدی هم اکنون در حال مذاکرات نهایی با چند تهیه کننده حرفه ای سینماست و به زودی برای دریافت پروانه ساخت اقدام خواهد کرد.

در حال حاضر نعمت الله در حال بازنویسی نهایی فیلمنامه "حوالی اتوبان" است و پیش تولید فیلم پس از دریافت پروانه ساخت از اداره کل نظارت و ارزشیابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلافاصله آغاز می شود. اسعدی پیش از این فیلم های کوتاه "نوای عاشقانه"، "جردن جنوبی"، "سقف"، "پرسه"، "شب ساقی" و "آشفتگی" را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 442409

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