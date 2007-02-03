افتتاح خوابگاه جدید دختران دانشگاه جندی شاپور اهواز

دکتر منصور سلطان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خوابگاه دانشجویی گلستان با ظرفیت 360 نفر و مساحت 3 هزار و 200 مترمربع در 3 طبقه به مناسب ایام دهه فجر در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز افتتاح می شود.

وی ابراز امیدواری کرد: ساختمان جدید دانشکده بهداشت نیز به زودی در پردیس مرکزی دانشگاه راه اندازی شود. ساختمان فعلی این دانشکده قدیمی و دور از محوطه اصلی دانشگاه است و امیدوار هستیم تا پایان سال به محل جدید خود منتقل شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز خاطرنشان کرد: دو بخش جدید جراحی قلب و چشم نیز طی ماه های آینده در بیمارستان آموزشی امام (ره) این دانشگاه راه اندازی می شود.

لازم به ذکر است، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دارای بیش از 4 هزار دانشجو و 7 دانشکده پزشکی، داروسازی، بهداشت، پرستاری و مامایی، پیراپزشکی، دندانپزشکی و توانبخشی و 2 دانشکده اقماری پیراپزشکی بهبهان، پرستاری و مامایی آبادان است.