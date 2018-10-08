باید از سیاست عدم مذاکره با آمریکا پیروی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن علیجانی زمانی شامگاه دوشنبه در جمع مردم اوشان با بیان این که کشور هم اکنون در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد، گفت: نمایندگان در مجلس تلاش دارند، با نظارت بر دولت، کشور با هماهنگی قوه قضاییه از مرحله سخت امروزی عبور کند.

می توانیم از مشکلات با موفقیت عبور کنیم

وی افزود: اگر فرض کنیم فروش یک میلیون بشکه نفت کشور قطع شود، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افت درآمد خواهیم داشت و اگر بتوانیم، ۲۰ درصد از بودجه دستگاه ها کسر کنیم، ۸۰ هزار میلیارد تومان صرفه جویی می شود، این امر یعنی کشور ما قابلیت دارد، با مدیریت هزینه و افزایش تولید از بحران پیش آمده عبور کند.

دبیر مجمع نمایندگان استان تهران با بیان این که سیاست نظام، مذاکره نکردن با امریکا است، گفت: باید از این سیاست پیروی کنیم.

علیجانی زمانی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت های اشتغال زایی در شمیرانات اشاره کرد و افزود: ظرفیت تولید لوستر در روستای « کند علیا» موجود است، که از این حیث می تواند بخش اعظمی از نیاز کشور را تامین کند.

وی با بیان این که فرماندار شمیرانات در نامه ای به رییس مجمع نمایندگان استان تهران تقاضای رفع برخی از معضلات موجود برای اشتغال زایی را کرده است، گفت: مباحثی مانند مصوبات شورای امنیت ملی که مانع برخی اقدامات در شمیرانات است و مباحث حریم کیفی و تعیین بستر و ... از این دست موارد است، اگر ما بودجه ای برای اجرای فاضلاب ها در نظر بگیریم، می توانیم، حریم رودخانه را کسر کرده و مشکلات مردم کاهش می یابد و محور فشم ۴ خطه می شود.

علیجانی زمانی گفت: در بودجه ۹۸ سعی داریم، اعتبار مناسبی برای شمیرانات و حل مشکل این شهرستان در نظر بگیریم.

برای ایجاد شورای شهر مستقل ری و تجریش باید تلاش کنیم

نماینده مردم تهران، پردیس، شمیرانات، ری و اسلامشهر بحث سیل را یکی از مهم ترین معضلات شمیرانات دانست و افزود: در بودجه ۹۷ مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای بحث منابع طبیعی و آبخیزداری اختصاص داده شدف که مبلغ قابل توجهی سهم استان تهران است و مابقی اعتبار نیز از طریق تفاهم نامه ای که بین وزارت جهاد کشاورزی و استانداری تهران منعقد شد، از مالیات بر ارزش افزوده تامین می شود، تا بتوانیم در شهرستان های استان تهران به ویژه شمیرانات، آبخیزداری را پیش ببریم و مانع وقوع سیل شویم.

وی با تاکید بر ارتقا مسائل حوزه سلامت در شمیرانات نیز گفت: در بحث بیمه روستایی تلاش داریم، که خدمات بیشتری به روستاییان ارائه شود.

دبیر مجمع نمایندگان استان تهران با بیان این که ممکن است، مجلس در آینده اختیارات بنیاد مسکن در روستاها را سلب کند، گفت: البته این طرح نهایی نشده، اما اگر مجلس از عملکرد بنیاد مسکن در حوزه روستاها راضی نباشد، قطعا اختیارات بنیاد مسکن سلب خواهد شد.

وی در خصوص تشکیل شورای شهر تجریش نیز گفت: برای اولین بار پس از ۳ دهه، در این دوره، شورای شهر برای ۳ محدوده تهران، ری و تجریش بود، که این امر با پیگیری نمایندگان و وزارت کشور صورت گرفت، در آینده در نظر داریم، که شورای شهر مستقل برای ری و تجریش تشکیل شود و فکر اساسی برای این امر کنیم.