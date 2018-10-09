به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، مالکوم مک داول بازیگر فیلم «پرتقال کوکی» استنلی کوبریک قرار است نقش روپرت مرداک غول رسانه ای آمریکا را در فیلم آینده آناپورنا پیکچرز ایفا کند.

فیلم داستان رسوایی راجر ایلز رییس پیشین شبکه فاکس نیوز است. مالک این شبکه رسانه‌ای روپرت مرداک سرمایه‌دار آمریکایی استرالیایی است.

مک داول در این پروژه به شارلیز ترون، نیکول کیدمن، جان لیسگو، مارگو رابی، کیت مک‌کینون و آلیسون جنی پیوسته و فیلم را قرار است جی روچ کارگردان فیلم های«ملاقات با والدین» و «ترومبو» کارگردانی کند.

چارلز رندولف نیز که به همراه آدام مک کی جایزه اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی سال ۲۰۱۶ را برای فیلم «رکود بزرگ» بدست آورده بود فیلمنامه این فیلم را نوشته است.

عنوان فیلمنامه رندولف «منصفانه و متعادل» است اما تهیه کنندگان فیلم هنوز به جمع بندی نهایی برای عنوان فیلم نرسیده اند.