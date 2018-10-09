به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حموله دبیر شورای نظارت بر اسباب بازی در آستانه برگزاری اولین نمایشگاه اسباببازی و سرگرمی در ارتباط با وضعیت اسباببازی از نظر کیفی در کشور اظهار کرد: کیفیت تولید در بعضی بخشهای تولید اسباببازی مثل محصولات مقوایی، کاغذی و اسباببازیهای پلاستیکی تقریبا به مرز قابل قبول رسیده است و امروز بعضی محصولات حتی در سطح استانداردهای جهانی در حال تولید و توزیع است.
او افزود: البته در بعضی بخشهای تولیدی مثل اسباب بازیهای چوبی هنوز به کیفیت قابل قبولی نرسیدهایم. دلیلش هم این است که در کشور ما امکان دسترسی به چوب صنعتی خشک تقریبا ممکن نیست و روشهای فرآوری و رنگآمیزی چوب کاملا بدوی و سنتی است. به همین دلیل با تولید اسباببازی با کیفیت چوبی فاصله زیادی داریم.
دبیر شورای نظارت بر اسباب بازی ادامه داد: در حال حاضر برخی تولیدکنندهها با توجه به شناخت بازارهای جهانی توانستهاند، تولیدات خوبی را عرضه کنند طوری که به صادرات اسباببازی هم منجر شود. در سال گذشته طبق اعلام مسئولین وزارت صنعت و معدن و تجارت نزدیک به ۱۱ میلیون دلار صادرات انجام شده است و در حال حاضر با توجه به نوسانات ارز برخی از واردکنندگان با توجه به ارتباطات خوب و موثر در تلاش هستند تا محصول ایرانی به کشورهای همسایه صادر شود.
در سال گذشته طبق اعلام مسئولین وزارت صنعت و معدن و تجارت نزدیک به ۱۱ میلیون دلار صادرات انجام شده است و در حال حاضر با توجه به نوسانات ارز برخی از واردکنندگان با توجه به ارتباطات خوب و موثر در تلاش هستند تا محصول ایرانی به کشورهای همسایه صادر شود.
او در مورد اینکه خانوادهها چه ویژگیهایی را برای خرید اسباببازی کودکان خود باید مورد توجه قرار دهند؟ عنوان کرد: ویژگیهای کودکان کاملا با یکدیگر متفاوت است و والدین معمولا با مراجعه به متخصصان و مربیان مربوطه میتوانند ویژگیهای فرزندان خود را یافته و با دقت و تمرکز بیشتر بر تواناییها و ضعفهای آنها، محصولاتی را انتخاب کنند که مناسب فرزندشان باشد.
او در مورد اینکه اسباببازی چقدر در شکوفایی ذهنی کودکان موثر است، تصریح کرد: اسباببازی، در گروه آموزشهای غیر مستقیم، بیشترین سهم را در انتقال مفاهیم آموزشی به کودکان دارد. سطحی از یادگیری در بازی با اسباببازی طراحی شده توسط متخصصین به کودکان منتقل میشود که کاملا اثرگذار و ماندگار است و از این نظر اسباببازی در همه گروههای آن رقیبی ندارد.
حموله در مورد اینکه چگونه از طریق اسباببازی میتوانیم رفتارهای اجتماعی صحیح را به کودکان آموزش دهیم، گفت: گروهی از اسباببازیها به منظور آموزش رفتارهای اجتماعی مانند سبک زندگی، آپارتمان نشینی، فرهنگ ترافیک و ... طراحی شدهاند و خوشبختانه در کشور ما و مجموعه تولید ملی هم مثالهای زیادی از آنان داریم.
دبیر شورای نظارت بر اسباب بازی تصریح کرد: استفاده به هنگام و مناسب این گروه محصولات قطعا مفید و موثر خواهد بود. علاوه بر رشد روانی کودک و رشد شخصیت بازی سبب کسب مهارتهای اجتماعی میشود. ازآنجا که بازی راه را برای دوستی و تعامل میان کودکان همسال میگشاید و کودک خود را عضوی از یک جمع میداند، احساس میکند به ارزیابی منصفانه رفتار و کردار خویش و همبازیهایش میپردازد.
حموله در مورد برگزاری این نمایشگاه چه نتایج موثری برای خانوادهها و کودکان آنها دارد، گفت: نمایشگاه دنیای اسباببازی و سرگرمی، فرصتی است تا تولیدکنندگان و فروشندگان اسباببازی دستاوردهای این حوزه را به مخاطبان خود ارائه کنند و خانوادهها هم از این فرصت استفاده خواهند کرد تا اسباببازیهای مناسب را در یک محل مشاهده و خرید کنند در حال حاضر خانوادهها کمتر وقت دارند که برای خرید اسباببازی به فروشگاهها مراجعه کنند.
دبیر شورای نظارت بر اسباب بازی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه در کنارسایر برنامههای جانبی این فرصت را برای پدر و مادرها فراهم میکند. امسال این دومین نمایشگاه فروش اسباببازی در سطح تهران است که از سوی شورای نظارت بر اسباببازی مجوز گرفته و در آبانماه هم چهارمین جشنواره ملی اسباببازی بصورت تخصصی برگزار خواهد شد. قطعا این چنین نمایشگاههایی با ایجاد سازوکار مناسب زمینههای ایجاد و توسعه صنعت اسباب بازی را فراهم میکند تا توانمندیهای داخلی منجر به تولید فاخر ملی شده و نتایج حاصل از آن و محصولات مناسب در اختیار خانوادهها قرار گیرد.
اولین نمایشگاه اسباببازی و سرگرمی ۲۳ تا ۲۷ مهرماه سالجاری در خیابان حجاب تهران، مرکز نمایشگاههای کانون (سالن حجاب) ۱۰ صبح تا ۸ شب برگزار میشود.
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