کمیته همکاری ظرفیتی برای تربیت دینی دانش آموزان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان، حجت الاسلام سیدمحمد حسینی شاهرودی در گردهمایی استانی کمیته همکاری های حوزه های علمیه و آموزش و پرورش بر همراهی اعضای کمیته با آموزش و پرورش در عملیاتی کردن برنامه ها تاکید کرد و اظهارداشت: مأموریت آموزش و پرورش تربیت نونهالان، نوجوانان و جوانان است و شخصیت افراد در دوره های تحصیلی شکل می گیرد.

وی با اشاره به اینکه هر زمان اقتضائات خاص خودش را دارد و با زمان شناسی کار بهتر انجام می شود، افزود: این برهه از زمان تقابل جدی کفر و ایمان و زمان جنگ فرهنگی و تمدن مادی و الهی است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با تاکید بر ضرورت جدی گرفتن این مهم و هشدار مقام معظم رهبری (مدظله العالی) از سال های گذشته در خصوص تهاجم فرهنگی، شبیه خون فرهنگی و ناتوی فرهنگی، ادامه داد: دشمنان با این تهاجم درصدد همراه کردن نسل جوان و فرزندان ما با برنامه های خودشان هستند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی یادآور شد: تلاش دشمنان سرمایه گذاری در جنگ فرهنگی و در کنار آن جنگ اقتصادی است و با جنبه های روانی این تهاجم در نظر دارند به اهداف شوم خود دست یابند.

وی با بیان اینکه دشمنان با اشکال مختلف و استفاده از ابزار های جدید و ایجاد شبهات روی افکار نسل جوان به شدت کار می کنند، بیان کرد: در این شرایط وظیفه ما کمک به آموزش و پرورش است، چون آموزش و پرورش به تنهایی نمی تواند با این هجمه ها مقابله کند.

رئیس کمیته همکاری های حوزه های علمیه و آموزش و پرورش استان کردستان، کمیته همکاری های حوزه های علمیه و آموزش و پرورش را ظرفیتی برای انجام اقدامات مشترک دانست و با تاکید بر ضرورت بهره گیری از این پتانسیل و امکانات موجود، گفت: حوزه های علمیه، روحانیون، ماموستایان و همه دست اندرکاران در این راستا باید کمک کنند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی در بخش پایانی سخنان خود بر افزایش تعداد گفتمان های دینی برای پاسخ گویی به نیازهای دانش آموزان و بهره گیری از کلیه توان، امکانات و ظرفیت دستگاه ها تاکید کرد و اظهارداشت: تشکل خوبی در سطح استان شکل گرفته و باید با تمام توان به آموزش و پرورش کمک کرد.

گفتنی است در این نشست برنامه های کمیته های همکاری های حوزه های علمیه و آموزش و پرورش استان در سال تحصیلی جاری با حضور اعضای استانی و شهرستانی، امامان جمعه و مدیران و روسای آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق تابعه استان مورد بررسی قرار گرفت.