لیگ برتر فوتسال به نیم فصل رسید/ کار سخت گیتی پسند در اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیزدهم و پایانی نیم فصل اول لیگ برتر فوتسال فردا پنجشنبه در شهرهای مختلف پیگیری می شود و تیم صدرنشین گیتی پسند در دیداری حساس در اهواز به مصاف تیم ملی حفاری خواهد رفت.

گیتی پسند با برد هفته گذشته خود تا حد زیادی بحران را از خودش دور کرد و امیدوار است با کسب سه امتیاز در این مسابقه سخت و توقف مس، عنوان قهرمانی نیم فصل را از آن خود کند. هرچند که تیم حفاری در خانه خود به راحتی تسلیم نمی شود.

در دیگر بازی این هفته، تیم رده دومی مس در خانه خود به مصاف آذرخش می رود. مس دو هفته پیش در خانه خود مقابل سن ایچ با نتیجه تساوی متوقف شد و سرمربی این تیم به بازیکنانش هشدار داده است تا اتفاقات آن مسابقه در بازی این هفته تکرار نشود.

تیم اهورا بهبهان تنها تیم نیم فصل اول است که حتی یک برد هم به دست نیاورده است. این تیم با ۲ تساوی و ۱۰ باخت، ۲ امتیازی است و در قعر جدول جا خوش کرده است.

هفته سیزدهم در حالی فردا برگزار می شود که حفاری و مس سونگون یک دیدار معوقه دارند و جدول لیگ بعد از این بازی معوقه قطعی خواهد شد.

برنامه بازی های هفته سیزدهم لیگ برتر فوتسال که ساعت ۱۸ فردا پنجشنبه برگزار می شود به این شرح است:

* شرکت ملی حفاری ایران- گیتی پسند اصفهان

* مس سونگون ورزقان-آذرخش بندرعباس

* مقاومت البرز- شهرداری ساوه

* لبنیات ارژن شیراز- فرش آرا مشهد

* شهروند ساری- سن ایچ ساوه

* پارسیان شهر قدس-سوهان محمد سیما قم

* اهورا بهبهان- مقاومت قرچک

جدول رده بندی لیگ تا پایان هفته سیزدهم به این ترتیب است:

۱- گیتی پسند ۲۸ امتیاز

۲- مس سونگون ۲۴ امتیاز - یک بازی کمتر

۳- شهروند ساری ۲۲ امتیاز

۴- سن ایچ ۲۱ امتیاز

۵- حفاری اهواز ۲۰ امتیاز

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۱۳- شهرداری ساوه ۷ امتیاز

۱۴- اهورا بهبهان ۲ امتیاز