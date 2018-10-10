تورم سالانه ونزوئلا به ۴۸۸۸۶۵ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، یکی از اعضای کنگره ونزوئلا (که تحت اداره گروه مخالف دولت است) خبر داد که در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر، تورم قیمت مصرفکننده ونزوئلا به ۴۸۸۸۶۵ درصد رسیده است. به این ترتیب، ابرتورم این کشور عضو اوپک با افت گسترده شرایط اقتصادی به شتاب گرفتن خود ادامه میدهد.
طبق گفته آنجل آلوارادو، نماینده مجلس مخالف دولت، تورم روزانه ونزوئلا به ۴ درصد رسیده است و تورم ماهیانه که در ماه آگوست ۲۲۳ درصد بود، در ماه سپتامبر به ۲۳۳ درصد افزایش پیدا کرده است.
نیکولاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، در تلاش برای تثبیت قیمتها، ۵ صفر را از ارز ونزوئلا که بولیوار نام دارد، حذف کرد و حداقل دستمزد را ۳۰۰۰ درصد تقویت کرد و دستمزدها را به ارز دیجیتال دولتی پترو مرتبط کرد.
پس از اینکه بعد از آغاز سقوط اقتصادی ونزوئلا در ۳ سال پیش، بانک مرکزی این کشور ارائه دادههای اقتصادی را متوقف کرد، قانونگذاران مجلس این کشور که مخالف دولت هستند، به تنها منبع منتشر کننده وضعیت شاخصهای اقتصادی ونزوئلا، تبدیل شدهاند.
صندوق بینالمللی پول تخمین زده است در سال ۲۰۱۸ تورم قیمت مصرفکننده در ونزوئلا به ۱۰۰۰۰۰۰ درصد برسد.
پس از انتخاب مجدد مادورو در ماه می، او در پاسخ به انتقادات گفت که انتخابات این کشور آزاد و عادلانه بوده است و این وضعیت نتیجه جنگ اقتصادیای است که رهبری آن را گروههای مخالف و صاحبان شرکتهایی که عمدا قیمتها را بالا میبرند، به عهده دارند.
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