به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، وزارت مالی روسیه اعلام کرد: احتمالا با شرکای تجاری اروپایی خود، به استفاده از ارزهای داخلی رو خواهیم آورد و این اقدام بخشی از طرح دلارزدایی از اقتصاد روسیه خواهد بود.

ولادیمیر کولیچف، معاون وزیر مالی روسیه، گفت: ما شاهد فرصت مهمی هستیم که می‌تواند در کوتاه‌مدت و میان‌مدت عملی شود و آن انجام پرداخت‌ها با همتایان اروپایی، به وسیله ارزهای ملی است؛ به نحوی که این پرداخت‌ها شامل پرداخت‌های دربرگیرنده یورو و پرداخت‌های اروپا در ازای کالاهای انرژی ما خواهد بود.

به گفته کولیچف، چنین تصمیمی می‌تواند به چند طریق به نفع شرکای اروپایی روسیه باشد.

وی ادامه داد: این از یک طرف می‌تواند موقعیت یورو به عنوان ارز ذخیره جهانی را تقویت کند و از سوی دیگر، می‌تواند درصورتی که آمریکا بخواهد با تصمیم‌گیری‌های خود، پرداخت‌های دلاری را برای بانک‌های ما و شرکت‌های انرژی بزرگ ما، با مشکل مواجه کند، به نوعی تضمین‌کننده صادرات انرژی به اروپا باشد.

معاون وزیر مالی روسیه اضافه کرد: استفاده از پرداخت‌های یورویی به جای پرداخت‌های دلاری ساده‌تر خواهد بود ؛چراکه یورو همین حالا هم یک ارز ذخیره جهانی است و منطقی‌ است که شرکت‌های اروپایی به این طرح علاقه‌مند شوند.

وی همچنین اشاره کرد: شرکت‌هایی که در معرض تحریم قرار دارند با استفاده از پرداخت یورویی می‌توانند مشکل خود را حل کنند.