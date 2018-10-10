به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، وزارت مالی روسیه اعلام کرد: احتمالا با شرکای تجاری اروپایی خود، به استفاده از ارزهای داخلی رو خواهیم آورد و این اقدام بخشی از طرح دلارزدایی از اقتصاد روسیه خواهد بود.
ولادیمیر کولیچف، معاون وزیر مالی روسیه، گفت: ما شاهد فرصت مهمی هستیم که میتواند در کوتاهمدت و میانمدت عملی شود و آن انجام پرداختها با همتایان اروپایی، به وسیله ارزهای ملی است؛ به نحوی که این پرداختها شامل پرداختهای دربرگیرنده یورو و پرداختهای اروپا در ازای کالاهای انرژی ما خواهد بود.
به گفته کولیچف، چنین تصمیمی میتواند به چند طریق به نفع شرکای اروپایی روسیه باشد.
وی ادامه داد: این از یک طرف میتواند موقعیت یورو به عنوان ارز ذخیره جهانی را تقویت کند و از سوی دیگر، میتواند درصورتی که آمریکا بخواهد با تصمیمگیریهای خود، پرداختهای دلاری را برای بانکهای ما و شرکتهای انرژی بزرگ ما، با مشکل مواجه کند، به نوعی تضمینکننده صادرات انرژی به اروپا باشد.
معاون وزیر مالی روسیه اضافه کرد: استفاده از پرداختهای یورویی به جای پرداختهای دلاری سادهتر خواهد بود ؛چراکه یورو همین حالا هم یک ارز ذخیره جهانی است و منطقی است که شرکتهای اروپایی به این طرح علاقهمند شوند.
وی همچنین اشاره کرد: شرکتهایی که در معرض تحریم قرار دارند با استفاده از پرداخت یورویی میتوانند مشکل خود را حل کنند.
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