هکرها می توانند در ۲۴ ساعت سیستم تسلیحات آمریکا را کنترل کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینس اینسایدر، طبق جدید ترین تحقیق سازمان GAO هکرهای وزارت دفاع آمریکا ظرف یک ساعت توانستند به سیستم تسلیحات اسلحه های ارتش این کشور دسترسی یابند. همچنین آنها در یک کنترل کامل آن را به دست گرفتند.

این گزارش به پنتاگون هشدار می دهد تحقیق مذکور سرآغازی برای بررسی مقایسه شکاف های امنیتی است.

همزمان با پیشرفته تر شدن سیستم وزارت دفاع آمریکا( DoD)و ارتباط آن با اینترنت، تهدید افرادی که می توانند سیستم اسلحه های ارتش را بدون شلیک یک گلوله شکست دهند هر سال بدتر شده است.

این گزارش طبقه بندی نشده به شکاف های امنیتی سیستم های تسلیحات خاصی اشاره نکرده، اما به طور کامل توضیح داده سیستمDoD برای حل این معضل کافی نیست. همچنین با نموداری کوچک تعداد هشدارهایی که از دهه ۱۹۹۰ به این سیستم داده شده را نشان می دهد.

سیستم های تسلیحات به غیر از اسلحه های کوچک شامل اجزایی مانند سیستم های کنترل صنعتی، مخابراتی و هدف گیری، رادار یا لینک های وایرلس است.

به هرحال در این تحقیق یک تیم آزمایشی توانستند کنترل های امنیت سایبری سیستم تسلیحات را شکست دهند. این کنترل ها به افراد غیر مجاز اجازه دسترسی به سیستم را نمی دهد. در یکی از موارد یک تیم دو نفره ظرف یک روز توانستند به سیستم تسلیحات دسترسی یابند. آنها با صرف یک روز دیگر کنترل سیستم را به دست گرفتند.

در این تحقیق اشاره شده هکرها از روش های نوین برای تغییر ابزارها و روش های اختلال یا دسترسی به سیستم تسلیحات استفاده کردند. به طور مثال در برخی موارد اسکن یک سیستم سبب شد بخش هایی از آن خاموش شود. در این تحقیق اشاره شده یک مشکل معمول در این سیستم ها استفاده از پسوردهای ضعیف است.

همچنین چند تیم توانستند اطلاعات سیستم را کپی و حذف کنند یا تغییر دهند. یک تیم از هکرها نیز توانست ۱۰۰ گیگا بایت اطلاعات معادل ۱۴۲ دیسک فشرده اطلاعات را دانلود کند.

طبق گزارش مذکور امنیت سایبری اسلحه ها تا ۲۰۱۴ یک معضل به حساب نمی آمد.