به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، مدیران عامل بانک ها در نشستی با سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، درباره تشکیل کمیته‌ای برای تسهیل و تسریع در واگذاری شرکت های بانکی به توافق رسیدند. در این جلسه مقرر شد برای تسهیل و تسریع در واگذاری شرکت‌ها، کمیته ای حسب مورد با حضور نمایندگان بانک ها، سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد تشکیل شود.

همچنین قرار شد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم را برای تسهیل و تسریع در پذیرش شرکت های تحت تملک بانک‌ها در بورس و فرابورس انجام دهد.

موضوع واگذاری برخی شرکت‌های زیرمجموعه بانک ها از طریق سازمان خصوصی سازی به طور وکالتی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، واگذاری شرکت‌ها از طریق تشکیل صندوق‌های قابل معامله در بورس (یی.تی.اف)، اقدام برای اخذ مصوبه مراجع ذیربط برای واگذاری ها و واگذاری جدی دارایی‌های مازاد مطابق برنامه زمان بندی مورد توافق با وزارت اقتصاد از دیگر مصوبات این جلسه بود.

این گزارش می‌افزاید: سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی در این نشست از رضایت رییس جمهوری نسبت به گزارش وزارتخانه درباره واگذاری شرکت ها و اموال مازاد بانک ها در آخرین جلسه هیات دولت خبر داد و گفت: رییس جمهوری در عین حال سرعت عمل بیشتر نظام بانکی در واگذاری ها را خواستار است.

سیدرحمت الله اکرمی افزود: رضایت رئیس جمهور وظایف ما را سنگین‌تر می‌کند، چرا که نشان می‌دهد دولتمردان به صورت جدی، روند واگذاری‌ها را پیگیری می‌کنند.

بنا بر این گزارش، امیر باقری معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد نیز در این جلسه، با تقدیر از تلاش مدیران بانکی برای انجام وظایف قانونی در ارتباط با واگذاری شرکت ها و اموال مازاد بانک ها، برخی مشکلات پیش روی واگذاری ها را تشریح کرد.