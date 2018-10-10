محصولات جدید گوگل رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، گوگل روز گذشته از موبایل پیکسل۳، تبلت Pixel Slate و یک بلندگوی هوشمند مجهز به نمایشگر به نم Home Hub رونمایی کرد.

این شرکت هوش مصنوعی را در تمام محصولات خود استفاده کرده است. موبایل پیکسل ۳ مجهز به ویژگی های هوش مصنوعی است که با کمک آن موبایل می تواند خود به تماس ها پاسخ دهد، تماس های رباتیک را رد کند و حتی به جای کاربر پیامی بنویسد. در کنار این موارد در لنزهای superselfi این موبایل نیز از هوش مصنوعی استفاده شده است.

موبایل پیکسل ۳ با قیمت ۷۹۹ دلار، تبلت Pixel Slate با قیمت ۵۹۹ دلار و بلندگوی هوشمند با قیمت ۱۴۹ دلار از روز گذشته قابل سفارش هستند.

موبایل جدید گوگل در دو نسخه با دونمایشگر در ابعاد۵.۵ اینچ(پیکسل ۳) و ۶.۳ اینچ(پیکسل ۳XL) عرضه می شود که هر دوی آنها بریدگی شبیه اپل دارند.

البته نمایشگر پیکسل۳ ایکس ال تمام صفحه است. دوربین های موبایل جدید گوگل قابلیت Super Res Zoom دارد. دستگاه کمک این قابلیت چند تصویر گرفته و آنها را بهم می چسباند تا در هنگامیکه دوربین زوم است، عکسی کاملا واضح ثبت کند.

یکی دیگر از ویژگی این موبایل Top Shot نامیده می شود که پشت سرهم تعدادی عکس می گیرد. این قابلیت برای زمانی کارآمد است که فردی در عکس چشم خود را می بندد یا عطسه می کند. در مرحله پردازش عکس، بهترین گزینه را انتخاب می کند.

علاوه بر این موارد یک قابلیت جدید دیگر به نام Night Sight نیز در دوربین موبایل وجود دارد که تصاویر ثبت شده در نور کم را بهبود می دهد. تمام این قابلیت ها با کمک تراشه Visual Core و HDR Plus فعال می شوند.

همچنین به گفته گوگل دوربین جلویی این دستگاه ها نیز می تواند با یک لنز wide angle تصاویر «سوپرسلفی» ثبت کند. علاوه بر آن یک دوربین دیگر به نام Groupe Selfie Cam در جلوی دستگاه قرار دارد که در مقایسه با آیفون ایکس اس ۱۸۴ درصد بیشتر از فضای کادر عکاسی را ثبت می کند.

کاربران می توانند با فشار یک دکمه بدون نیاز به دسته سلفی از تمام صحنه عکس سلفی بگیرند.

همچنین گوگل از بلندگوی هوشمند اسمارت هاب رونمایی کرد که مجهز به یک نمایشگر ۷ اینچی است. البته این نمایشگر دوربین ندارد. این دستگاه با Google Photos و دستیار گوگل یکپارچه است به همین دلیل می توان از آن به عنوان یک قاب عکس دیجیتال نیز استفاده کرد.

تبلت Pixel Slat بسیار نازک و سبک و مجهز به دستیار هوش مصنوعی است. کاربران می توانند ایمیل هایی برای تبلت دیکته کنند یا به آن دستورایی بدهند. دارای یک قاب مجهز به کیبورد و پد لمسی است که آن را به یک لپ تاپ تبدیل می کند. در قسمت جلو تبلت دو بلندگو و یک دوربین وجود دارد. این دستگاه ۱۶ گیگابایت RAM و پردازشگر Amber Lake است.