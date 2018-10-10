سند اولویت های معارفی در برنامه های سیما اجرایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه قرآن و معارف سیما، نشست مشترک اعضای حقیقی شورای معارف سیما با معاون تبلیغ حوزه‌های علمیه کشور برگزار و بر اجرایی شدن اولویت معارفی در برنامه های سیما و همچنین تعامل موثر با حوزه علمیه و نیز اقدامات مناسب برای به تصویر کشیدن راهپیمایی عظیم اربعین تاکید شد.

اولویت های معارفی در برنامه های سیما از جمله مباحثی بود که از سوی دبیر جلسه مطرح و اعضای حاضر ضمن ارائه نظرات و پیشنهادات از جمله هدف قرار دادن طرح تربیتی برای مخاطبان دانش آموز در برنامه ها، ارتقای مباحث معارفی و طبقه بندی کردن آنها، اجرایی شدن سند اولویت های معارفی در برنامه های تلویزیون را در دستور کار قرار دادند.

راه های تعامل مفید و موثر بین حوزه های علمیه و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همکاری متقابل حوزه و رسانه در پژوهش ها و آینده نگری ها نیز از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در پایان این جلسه ضمن تبیین سیاست های شبکه های مختلف تلویزیون در اربعین حسینی، اعضای شورای حقیقی معارف سیما بر تکریم مرجعیت دینی، مساله نظم راهپیمایی، انتقال فرهنگ نظافت، احترام به بزرگترها، صبر، تقدم واجبات بر مستحبات و اهمیت مناسک جمعی در برنامه سازی و همچنین پخش مستندهای فاخر از شبکه ها و همچنین تولید کلیپ های کوتاه مرتبط برای فضای مجازی تاکید کردند.

حجج الاسلام نبوی، نهاوندیان و توکلیان، محمدحسین محمدزاده، عبدالکریم خیامی، جواد رمضان نژاد و محمد احسانی از حاضران در این جلسه بودند.